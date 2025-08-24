İmamoğlu'ndan 'Gazze' tepkisi: 'İktidar bu süreçte etkisiz kaldı!'

İsrail'in yeni bombardımanları Gazze'de, aralarında bir mülteci kampındaki çocukların da bulunduğu yüzlerce kişinin ölümüne yol açtı.

Kurbanlar arasında, BM'nin resmi olarak kıtlık durumu ilan ettiği Şerit'in kuzeyinde gıda ve yardıma ulaşmaya çalışanlar da bulunuyor.

BM, Gazze ve kuzey Filistin topraklarında resmen kıtlık yaşandığını açıklamasının ardından meydana gelen bu saldırılar, 22 ay süren savaşın ve uluslararası örgütlerin temel ihtiyaç maddelerinin girişini kısıtlamasına yönelik protestoların ardından geldi.

Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması (IPC), Gazze’de yarım milyona yakın insanın ciddi bir açlık riskiyle karşı karşıya olduğunu belirtti. Bu nüfus, Gazze Şeridi sakinlerinin yaklaşık dörtte birini oluşturuyor.

İsrail, uluslararası kuruluşların açıklamasını yalan olarak nitelendirirken, karadan gıda ve ilaç erişimini kısıtlamaya devam ediyor ve Gazze şehir merkezini tamamen kontrol altına almak için saldırıya hazırlanıyor.

İMAMOĞLU’NDAN GAZZE TEPKİSİ

Silivri’de tutuklu bulunan İBB Başkanı ve CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, hücresinden Gazze’de yaşananlara tepki gösterdi, iktidara seslendi.

X hesabından yapılan paylaşımda İmamoğlu, “Gazze’de yaşanan insanlık dramı artık resmi raporlarla da tescillendiği gibi kıtlık boyutuna ulaşmıştır. Yarım milyondan fazla masum insan açlıkla boğuşuyor, yüzlerce çocuk hayatını kaybediyor. Bu tabloya ‘olağan’ diyebilecek tek bir vicdan yoktur” dedi.

İmamoğlu, “Birleşmiş Milletler raporları ortadadır: Bu, tamamen insan eliyle yaratılmış bir felakettir. Yardım TIR’ları sınırda bekletilirken içeride açlıktan ölen çocukların, hastalık ve yoksulluğa terk edilen insanların sorumluluğu tüm dünyanın omuzlarındadır” sözlerini kullandı.

“İKTİDAR ETKİSİZ KALDI”

Paylaşımında AKP iktidarının tutumunu da eleştiren İmamoğlu, şu notu düştü:

“Ne yazık ki iktidar bu süreçte etkisiz kalmış, katliamın durdurulması için sesini yeterince yükseltememiş, farklı siyasi kaygıların önüne geçememiştir. Gazze’de açlığa mahkûm edilen insanlar için, hep birlikte, iktidarıyla muhalefetiyle güçlü bir ses yükseltmeliyiz. İnsanlık adına, vicdan adına, çocukların yaşam hakkı adına bu çağrıya kulak verilmelidir.”