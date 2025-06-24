İmamoğlu'ndan 'iç cephe' çağrısı... 'Bütünleşik muhalefet' dedi: 'Dervişoğlu' ayrıntısı dikkat çekti

Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, avukatları aracılığıyla yeni bir mesaj paylaştı.

Kişisel X hesabı kapatıldığı için, çağrılarını "Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi" hesabından duyuran İmamoğlu, bu kez muhalefete seslendi, "dayanışma" çağrısı yaptı.

MUHALEFETE ÇAĞRI

"Ülkemizin her inisiyatifine görev düşmektedir" diyen İmamoğlu, "Muhalefetin tarihimizin en kritik dönemlerinde toplumsal duyarlılık yaratacak adımları atması gerekiyor" diyerek muhalefeti işaret etti.

Türkiye, tarihinin en kritik dönemlerinden birini yaşarken, çok yönlü ve teyakkuza geçmemiz gereken krizlerle karşı karşıyayız. Çok büyük bedeller ödediğimiz ve ülkemizi derinden etkileyen adalet, ekonomi ve demokrasi krizleri milletimizi sarsıyor. Ülkemizin yaşadığı bu derin… — Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi (@CBAdayOfisi) June 24, 2025

"DERVİŞOĞLU İLE ÜLKENİN DURUMUNU KONUŞTUK"

İmamoğlu, İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu'nun ziyaretine de değinerek şu ifadeleri kullandı:

"Kurban Bayramı'nda büyük bir dostluk ziyaretiyle beni onurlandıran ve 19 Mart'tan beri en zor koşullarda CHP'yi, beni ve ailemi yalnız bırakmayan İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Müsavat Dervişoğlu ile ülkemizin durumunu konuşma fırsatımız olmuştur. Sayın Genel Başkan'ın da dile getirdiği gibi bütünleşik bir muhalefet, birçok yönden milletimize rehber olacak ve bu derin krizler döneminde yapıcı bir muhalefeti güçlendirmemizi sağlayacaktır."

İmamoğlu, "Hükümeti uyaran, doğru yolu gösteren ve milletin sessiz çığlığını en doğru şekilde ifade eden muhalefet, yaşadığımız çoklu krizlerden çıkışı ve TBMM çatısı altında oluşacak bir iç cephe tarifinin nasıl olacağını milletimizle paylaşabilmelidir" vurgusu yaptı.

Ekrem İmamoğlu'nun mesajının tamamı şöyle:

"Türkiye, tarihinin en kritik dönemlerinden birini yaşarken, çok yönlü ve teyakkuza geçmemiz gereken krizlerle karşı karşıyayız. Çok büyük bedeller ödediğimiz ve ülkemizi derinden etkileyen adalet, ekonomi ve demokrasi krizleri milletimizi sarsıyor. Ülkemizin yaşadığı bu derin krizlerin temel sebebi olan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, milletimize büyük bir bunalımı yaşatmaya devam ediyor.

Zor günler yaşadığımız ve Türkiye olarak hızla kendimize gelmemiz gereken böylesine bir dönemde yapılan 19 Mart sivil darbesiyse, ekonomimize 150 milyar doları aşan bir bedeli yüklemiş; tüm sektörlerin kayba uğradığı, işsizlik, yoksulluk, faiz ve enflasyonda dünyada rekor kırdığımız bir dönemi tetiklemiştir.

Dünyadaki ve bölgemizdeki krizlerin tırmandığı bu dönemde, İsrail'in İran'a saldırısıyla ciddi bir dünya krizine dönüşen savaşın etkisi, ülkemizin yaşadığı ekonomik, hukuki ve toplumsal sorunların yanında yeni bir bedel olarak önümüzde durmaktadır.

Ülkemizin her inisiyatifine görev düşmektedir.

İktidarın ülkemizde yürüttüğü kriz, kaos ve istikrarsızlık siyasetinin karşısında oluşturacağımız demokrasi, refah ve huzur siyaseti milletimizin en büyük ihtiyacıdır. Muhalefetin tarihimizin en kritik dönemlerinde toplumsal duyarlılık yaratacak adımları atması gerekiyor.

Kurban Bayramı'nda büyük bir dostluk ziyaretiyle beni onurlandıran ve 19 Mart'tan beri en zor koşullarda CHP'yi, beni ve ailemi yalnız bırakmayan İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Müsavat Dervişoğlu ile ülkemizin durumunu konuşma fırsatımız olmuştur. Sayın Genel Başkan'ın da dile getirdiği gibi bütünleşik bir muhalefet, birçok yönden milletimize rehber olacak ve bu derin krizler döneminde yapıcı bir muhalefeti güçlendirmemizi sağlayacaktır.

Hükümeti uyaran, doğru yolu gösteren ve milletin sessiz çığlığını en doğru şekilde ifade eden muhalefet, yaşadığımız çoklu krizlerden çıkışı ve TBMM çatısı altında oluşacak bir iç cephe tarifinin nasıl olacağını milletimizle paylaşabilmelidir.

Ülkemizin ekonomide, adalette ve demokraside yaşadığı derin krizlerin ve bölgemizde yaşanan çatışmaların yarattığı tehditleri bertaraf edecek olan bu irade, ülkemizin ve milletimizin bekası, huzuru ve geleceği için çok önemlidir!

Türkiye irade ve azmini bütün unsurlarıyla ifade edecek ve milletimiz yaşadığı krizlerden kurtularak tarihimizin her döneminde olduğu gibi kudretini bütün dünyaya ispat edecektir."