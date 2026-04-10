İmamoğlu'ndan iktidara 'Bursa' tepkisi: 'Türkiye'nin en büyük 4. şehrine de çöktünüz!'

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in tutuklanıp görevden uzaklaştırılmasının ardından yapılan CHP'nin aday göstermediği başkanvekilliği seçimini AKP'nin adayı kazandı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili, Şahin Biba oldu.

BURSA AKP'YE GEÇTİ...

CHP'li Meclis üyeleri ve milletvekillerinin seçimden önce belediye binasına alınmamasıyla çıkan krizin ardından CHP'nin aday çıkarmadığı seçimde sonuç belli oldu.

Seçim, AKP'nin adayı Şahin Biba kazandı. Biba, üçüncü turda 61 oy alarak seçildi.

İMAMOĞLU'NDAN İKTİDARA SERT TEPKİ

Silivri'de tutuklu bulunan İBB Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'ndan AKP'ye "Bursa" tepkisi geldi.

"Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi" isimli hesaptan mesajı paylaşılan İmamoğlu, "Türkiye’nin en büyük 4. şehri Bursa’ya da çöktünüz. Milletin iradesine, milli iradeye çöktünüz!" dedi.

"Milletimiz, zalimlikte, hukuksuzlukta sınır tanımayan bir aymazlıkla karşı karşıyadır" diyen İmamoğlu, "Demokrasi, adalet ve cumhuriyet kolonları tehdit altındadır. Mücadelemiz büyüktür. Zaman, Türkiye’nin muhafızı olma zamanıdır!" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in de arasında olduğu 35 kişi tutuklanmıştı.

Savcılığın tutuklamaya sevk yazısında 'Mustafa Bozbey Suç Örgütü' ifadesi kullanılarak Bozbey, 'örgüt lideri' olarak nitelendirilmişti.

Bozbey, ifadesinde suçlamaları reddederken, "Kesinlikle çıkar amaçlı bir suç örgütü kurmadım. Usulsüzlük yapmadım. Ben hiç kimseden de bir rüşvet almadım. Bu iddiaları kendime zul kabul ediyorum ve iddiaların hepsini red ediyorum. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Bozbey'in tutuklanmasının ardından görevden uzaklaştırılmıştı. Bozbey'in yerine geçici olarak Vali Yardımcısı Hulusi Doğan görevlendirilmişti.