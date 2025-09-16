İmamoğlu'ndan İsrail'e 'Gazze' tepkisi: 'Uluslararası toplumun suskunluğu...'

CHP'nin tutuklu Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi hesabından paylaşılan mesajında İsrail ordusunun dün gece Gazze'ye başlattığı kara harekatına tepki gösterdi. Uluslararası aktörleri sorumluluk almaya çağıran İmamoğlu, şu ifadeleri kullandı

"Gazze'de İsrail'in insanlığa karşı işlediği suç durmuyor, bitmiyor daha da ağırlaşıyor. İsrail, yıllardır Filistin halkını evlerinden, yurtlarından etti, aç bıraktı; şimdi de hayatta kalanları hedef alıyor. Tanklar kent merkezine girdi, hava saldırıları sürüyor, masum çocuklar, suçsuz siviller hayatını kaybediyor. Bu, vicdanı olan hiçbir insan tarafından kabul edilemez.

Netanyahu ve İsrail yönetimi, savaş, işgal ve ölüm politikalarıyla tarihe kara bir leke bırakıyor. Ve dünya hala sessiz… Başta ABD olmak üzere uluslararası toplumun suskunluğu bu kanın sorumluluğunu paylaşmak anlamını taşıyor. Barış, adalet ve insan hayatı artık daha fazla bekleyemez. Uluslararası aktörler, insanlığa karşı işlenen bu suçlara ortak olmayı bırakıp sorumluluklarını yerine getirmelidir."