İmamoğlu'ndan Kılıçdaroğlu ile görüşmesine yönelik açıklama

Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, "Hem 19 Mart darbesine hem de partimize yönelik kumpaslara karşı özveriyle mücadele eden Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’in ve yıllarca partimize için büyük bir emekle liderlik eden Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun birlikte bu operasyonları bertaraf edecek en güçlü dayanışmayı ortaya koyacaklarına da yürekten ve kesinlikle inanıyorum" dedi.

İmamoğlu, CHP 7'nci Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ziyaretinden memnuniyet duyduğunu ifade etti. İmamoğlu, CHP'ye yönelik operasyonlara karşı Genel Başkan Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun ortak mücadelesinin önemine dikkat çekti.

Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi resmi hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi.

"Cumhuriyet Halk Partisi’ne 13 yıl boyunca büyük hizmetlerde bulunmuş olan, birlikte çok değerli başarılara imza attığımız ve yol arkadaşlığı yaptığımız önceki dönem genel başkanımız Sn. Kemal Kılıçdaroğlu'nun ziyareti beni çok mutlu etmiştir. Ülkemiz, tarihinin belki de en kritik zaman diliminden geçiyor. Bu süreçte ne yazık ki partimize ve yerel yönetimlerimize açık bir düşman hukuku uygulanmakta, büyük bir kuşatma ve operasyon yürütülmektedir.

Cumhuriyet Halk Partisi kurultayları, ülkemizin kurtuluş ve kuruluş mücadelesinin merkezinde olmuş tarihi buluşmalardır. Cumhuriyet Halk Partisi’nin bütün kurultayları, yargı mühendisliği yoluyla partimize karşı yürütülen kumpasların konusu olamayacak kadar temizdir. Partimizin tüm yöneticileri, TBMM grubu, tüm örgüt ve üyeleriyle bu kumpasları boşa çıkaracağına olan inancım tamdır.

'EN ÖNEMLİ HUSUS, BİRLİK VE BERABERLİĞİMİZİN DAİM VE SARSILMAZ OLMASIDIR'

Hem 19 Mart darbesine hem de partimize yönelik kumpaslara karşı özveriyle mücadele eden Genel Başkanımız Sn. Özgür Özel’in ve yıllarca partimize için büyük bir emekle liderlik eden Sn. Kemal Kılıçdaroğlu'nun birlikte bu operasyonları bertaraf edecek en güçlü dayanışmayı ortaya koyacaklarına da yürekten ve kesinlikle inanıyorum.

2024 seçimlerinden bu yana ülkemizin birinci partisi olan Cumhuriyet Halk Partisi’ni iktidara taşıyacak olan en önemli husus, birlik ve beraberliğimizin daim ve sarsılmaz olmasıdır. Bu mücadele, Cumhuriyet’imizin ikinci yüzyılında herkes için özgür, herkes için adil ve müreffeh Türkiye’ye kavuşmak içindir. Yaşasın tam bağımsız Türkiye Cumhuriyeti! Yaşasın adalet, demokrasi, milletimizin birliği ve beraberliği!

BAYBURT MİTİNGİNE DE ÇAĞRI YAPTI

CHP, 14 Haziran Cumartesi 13.30'da Bayburt Genç Osman Stadı önünde miting düzenleyecek. Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi resmi hesabından yapılan paylaşımda, "Bu ülkeye adaleti, hürriyeti ve bereketi getireceğiz. Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’in katılacağı buluşmaya tüm Bayburtlu hemşehrilerimi davet ediyorum." ifadeleri kullanıldı.



