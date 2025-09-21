İmamoğlu'ndan kurultaya Aşık Mahsuni Şerif'li mesaj: 'Zalimin zulmü varsa, mazlumun Allah'ı var'

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) 22. Olağanüstü Kurultayı saat 10.00 itibarıyla Ankara Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde başladı.

Kurultayda, tutuklu İBB Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun mesajı okundu.

"GERÇEK BİR CUMHURİYET VE TAM BİR DEMOKRASİ..."

İmamoğlu'nun mesajından öne çıkanlar şöyle:

"Cumhuriyet Halk Partisi'nin değerli kurultay delegeleri, sevgili yol arkadaşlarım, sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Her birinizi tek tek hasretle kucaklıyorum.

Bizler büyük önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e, onun kurduğu Cumhuriyet'in temel ilke ve değerlerine yürekten inananlarız. Ömrümüzü adadığımız siyasi mücadelenin nihai hedefi bu güzel ülkenin sorumluluğunu hep birlikte taşıyacağımız, bütün nimetlerini kardeşçe paylaşacağımız insanca, hakça bir düzeni kurmaktan ibarettir.

Gerçek bir Cumhuriyet ve tam bir demokrasi üzerinde yükselecek bu hakça düzen, herkes için her yerde adalet ve hürriyetin, refah ve güvenliğin teminatı olacaktır. Milli iradenin üzerinde hiçbir gücün olmadığı, yöneticilerin vatandaş karşısında haddini bildiği, adalet ve hürriyet düzeni milletimizin özlemi, bizim de kutsal görevimizdir. Normal şartlar altında bir daha asla seçim kazanamayacağını, milletin sessiz isyanı karşısında yok olup gideceğini çok iyi bilen bu iktidar, bütün umudunu Cumhuriyet Halk Partisi'nin zayıflamasına, bölünüp ayrışmasına bağlamıştır."

"ZALİMİN ZULMÜ VARSA, MAZLUMUN ALLAH'I VAR"

"Bunu sağlayabilmek için hukuksuzluk ve zorbalıkta sınır tanımıyor. Her geçen gün başka tuzaklarla bizi yolumuzdan alıkoymaya çalışıyor. Bütün bunlara maruz kalan biz Cumhuriyet Halk Partililer çok değerli genel başkanımızla, partimizin tüm kurul ve örgütleriyle, milletvekillerimizle, belediye başkan ve belediye meclis üyelerimizle, seçmenlerimizle bize umut bağlamış milyonlarla birlikte yılmadan direniyoruz. Yalnız biz değil, bütün muhalifler baskı ve zulüm altında. Adalet duygusunu yitirmiş, son sözü milletin söylemesine tahammül edemeyen, rakipleriyle sandıkta mertçe yarışma niyeti olmayan bu iktidar bir avuç insan dışında kelimenin tam anlamıyla herkese zulmediyor.

Yol açtığı yoksulluk ve işsizlikle zulmediyor, yarattığı eşitsizlik ve adaletsizliklerle zulmediyor. Ama zalimin zulmü varsa, mazlumun da haysiyeti var, yüreği var, aklı var, umudu var. Aşık Mahsuni Şerif'in dediği gibi, zalimin zulmü varsa, mazlumun Allah'ı var. Kurtuluş yok tek başına diyenler, kendisi için ne istiyorsa başkası için de aynısını isteyenler elbette kazanacaklar. Adalet ve hürriyet, birlik ve kardeşlik elbette kazanacak. Bundan bir an için bile kuşku duymadım. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi var, çünkü sizler varsınız, çünkü bu aziz milletin tertemiz bir vicdanı ve çok derin bir sağduyusu var. Tek yürek, tek yumruk olmuş bir Cumhuriyet Halk Partisi Cumhuriyetimizin ve demokrasimizin teminatıdır."

"BU BİZİM ATATÜRK'TEN ALDIĞIMIZ GÖREV GEREĞİDİR"

"Biz bir ve bütün olduğumuzda hiçbir güç milletin vicdanını ve iradesini yok sayarak tarihin akışını tersine çeviremez. O tarih Samsun'da, Erzurum'da, Sivas'ta, Ankara'da, ülkenin dört bir yanındaki cephelerde yazıldı. O tarih bir ülkeyi yoktan var eden muazzam ilerleme, kalkınma ve aydınlanma hamleleriyle yazıldı. O tarih egemenlik kayıtsız şartsız milletindir ilkesiyle yazıldı. Hep birlikte tarih yazmaya devam edeceğiz. Mücadele azim ve kararlılığımızı her gün daha da büyüterek bu ülkeyi adalete, hürriyete, refaha ve berekete kavuşturana kadar asla durmayacağız.

Bu bizim Atatürk'ten aldığımız görev, terbiye ve ilhamın gereğidir. Bu bizim vatana borcumuzun, millete sevdamızın gereğidir. Bu uğurdaki kararlı tavrınız, yürekli mücadeleniz için her birinize gönülden teşekkür ediyor, kurultayımızın hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum. Unutmayın, biz bu ülkenin umuduyuz. Biz bu ülkenin cesaretiyiz. Biz bu ülkenin geleceğiyiz.

Biz Cumhuriyetiz, biz Cumhuriyet Halk Partisiyiz. Sevgi ve saygılarımla...

Ekrem İmamoğlu, Silivri Zindanı."