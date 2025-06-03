İmamoğlu'ndan 'Mansur Yavaş' paylaşımı! 'Ortak akıl' vurgusu yaptı: 'Bu menzilde çok sıkı yol arkadaşıyız...'

Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan İBB Başkanı ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın ziyaretine ilişkin paylaşım yaptı.

Silivri’de bulunan Marmara Cezaaevi’nde tutuklu durumda bulunan İmamoğlu, Yavaş’a dün (2 Haziran Pazartesi) gerçekleştiği ziyaret için teşekkür etti.

Paylaşımında Mansur Yavaş ile de bir fotoğrafını paylaşan İmamoğlu, “Mansur Başkanım’la 2019 yılından bu yana bilgi, deneyim ve düşüncelerimizi çok güçlü bir biçimde paylaşıyoruz” dedi.

İmamoğlu, “Türkiyemiz için önemli bir fırsat olduğuna yürekten inandığım Genel Başkanımız Özgür Özel, Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu birlikteliği ile CHP çatısı altında verdiğimiz ve vereceğimiz müreffeh Türkiye mücadelemiz tarihi bir mücadeledir” ifadelerini kullandı.

"ORTAK AKIL" VURGUSU YAPTI

İmamoğlu’nun paylaşımının tamamı şu şekilde:

"Kıymetli Mansur Yavaş Başkanım’a; birlikte ülkemizin içinden geçtiği zor günleri konuşma imkanı bulduğumuz dünkü ziyaretinden dolayı çok teşekkür ediyorum.

Mansur Başkanım’la 2019 yılından bu yana bilgi, deneyim ve düşüncelerimizi çok güçlü bir biçimde paylaşıyoruz. Her daim vazgeçilmez prensibimiz; şehirlerimizin, ülkemizin ve vatandaşlarımızın mutlu, huzurlu, bereketli ve başarılı bir geleceğe ulaşmasını sağlamak oldu. Yegâne menzilimiz budur ve bu menzilde çok sıkı yol arkadaşıyız. Bu dostlukla gurur duyuyorum.

Türkiyemiz için önemli bir fırsat olduğuna yürekten inandığım Genel Başkanımız Özgür Özel, Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu birlikteliği ile CHP çatısı altında verdiğimiz ve vereceğimiz müreffeh Türkiye mücadelemiz tarihi bir mücadeledir.

Milletimizin asla şüphesi olmasın. Bizler ORTAK AKILLA, yol arkadaşlarımız ve aziz milletimizle elele, bu büyük yolculuğu mutlaka başarıya ulaştıracağız.

Her şey çok güzel olacak!"