İmamoğlu'ndan 'metro rekoru' paylaşımı: 'İstediğiniz kadar engellemeye çalışın...'

Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan bir "metro rekoru" paylaşımı geldi.

"İstediğiniz kadar hizmetleri engellemeye çalışın, içerde/dışarda bütün çalışma arkadaşlarım engellerinizi bir bir aşıyor" diyen İmamoğlu, "Bu koşullarda metro yapmak dünya rekorudur" ifadelerini kullandı.

"ÇALIŞMA ARKADAŞLARIM ENGELLERİNİZİ BİR BİR AŞIYOR"

Kişisel X hesabı kapatıldığı için avukatları aracılığıyla "Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi" hesabından mesajlarını paylaşan, İmamoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Cezaevinden bile metro yapım rekoru kırıyoruz. İstediğiniz kadar hizmetleri engellemeye çalışın, içerde/dışarda bütün çalışma arkadaşlarım engellerinizi bir bir aşıyor. Bu koşullarda metro yapmak dünya rekorudur. İstanbul’u metro ağlarıyla ören Raylı Sistemlerden sorumlu genel sekreter yardımcımızdan daire başkanımıza, mühendislerden yeraltında çalışan emekçilere tüm çalışma arkadaşlarımıza mertlikleri, cesaretleri, millete bağlılıkları ve çalışma azimleri için gönül dolusu teşekkürler."