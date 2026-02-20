İmamoğlu'ndan muhalefete kritik çağrı! 'Tarihi sorumluluk' diyerek seslendi: 'Ortak akıl üretmemiz artık kaçınılmaz!'

Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu muhalefete seslendi.

"Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi" isimli X hesabından mesajı paylaşılan İmamoğlu, muhalefete çağrı yaptığı mesajında "ortak akla" dikkat çekti.

"HER ALANDA KAYBEDEN BİR ÜLKE OLMAYA DEVAM EDİYORUZ"

"Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ve liyakatsiz ekonomi yönetiminin Türkiye’ye yaşattığı çöküş sebebiyle, her alanda kaybeden bir ülke olmaya devam ediyoruz" diyen İmamoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Ülkenin, devletin, yürütme, yasama ve yargının tek kişinin yetkisine bırakıldığı bu ucube sistemde adalet sistemine güvensizlik %80’i aşmıştır. Adaletsizlik, devletin temelini sarsacak duruma gelmiştir. Yarınların daha iyi olmayacağına inananların oranı %70’lerde, meşruiyetini kaybetmiş iktidarın oy oranı %20 seviyesindedir.

Eğitimdeki derin başarısızlık, umutsuzluk ve geleceğe dair belirsizlik, gençlerimizi tüketen bir beka sorunu olmayı sürdürmektedir. Hep daha iyiyi değil, daha kötüyü konuşan, indirimleri değil zamları bekleyen Türkiye artık yorulmuştur. Korku, kaygı, endişe iklimi sebebiyle konuşamayan milletimizin mutsuzluğu, huzursuzluğu ve güvensizliği derinleşmeye devam etmektedir."

"BÜTÜN MUHALEFETE TARİHİ BİR SORUMLULUK DÜŞMEKTEDİR"

İmamoğlu, "Toplumsal birliği ve bütünlüğü sağlamak, Cumhuriyetimizi korumak, demokrasiyi ve hukukun üstünlüğünü tahkim etmek, müreffeh bir Türkiye’yi yeniden inşa etmek için birlikte düşünmemiz, ortak akıl üretmemiz artık kaçınılmazdır" diyerek, şu çağrıyı yaptı:

"Seçimlerin adil, eşit ve güvenli bir ortamda yapılması için sorumluluk duygusuyla çalışmak muhalefet olarak hepimizin tarihi sorumluluğudur.

Milletin sandıktaki iradesinin eksiksiz tecellisi için hep birlikte düşünmeli ve çalışmalıyız. Türkiye’nin geleceği için tarihi sorumluluğumuzu gerçekleştirecek bir ortak aklı hep birlikte kurmalıyız.

TÜRKİYE’YE SAHİP ÇIKMALIYIZ!"