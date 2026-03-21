İmamoğlu'ndan 'Nevruz' mesajı: 'Barışa ve kardeşliğe vesile olsun'

21.03.2026 11:43:00
Tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Nevruz Bayramı'nı kutladı; "Farklılıklarımızın zenginliğimiz olduğu bilinciyle, bir arada, huzur içinde yaşadığımız bir geleceği hep birlikte inşa edeceğiz" dedi.

Silivri'de tutuklu bulunan CHP'nin cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 21 Mart Nevruz Bayramı'nı kutladı.

'BARIŞA VE KARDEŞLİĞE VESİLE OLSUN'

İmamoğlu mesajında "Baharın müjdecisi, doğanın yeniden uyanışı olan Nevruz’un; barışa, kardeşliğe ve umut dolu yarınlara vesile olmasını diliyorum" vurgusu yaptı.

Ekrem İmamoğlu ayrıca "Farklılıklarımızın zenginliğimiz olduğu bilinciyle, bir arada, huzur içinde yaşadığımız bir geleceği hep birlikte inşa edeceğiz" ifadelerini kullandı.

İmamoğlu'nun mesajı şöyle:

