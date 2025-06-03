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İmamoğlu’ndan o görüntülere sert tepki: ‘Yarına kalır ama yanınıza kalmaz’

İmamoğlu’ndan o görüntülere sert tepki: ‘Yarına kalır ama yanınıza kalmaz’

3.06.2025 21:28:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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İmamoğlu’ndan o görüntülere sert tepki: ‘Yarına kalır ama yanınıza kalmaz’

Tutuklu bulunan İBB Başkanı İmamoğlu, İBB’ye yapılan operasyonlarda gözaltına alınanların sağlık kontrolüne götürülürken çekilen ve servis edilen sevk görüntülerine sert tepki gösterdi.

Tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB'ye yapılan 5. dalga operasyonlarında gözaltına alınan ve aralarında 5 CHP'li belediye başkanının yer aldığı 38 kişinin sağlık kontrolüne götürülürken çekilen ve servis edilen sevk görüntülerine tepki gösterdi.

‘Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi’ isimli hesaptan yapılan paylaşımda şu ifadeler kullanıldı: 

“Yarına kalır ama yanınıza kalmaz. 

Halkın oylarıyla seçilmiş belediye başkanlarımızı, bürokratlarımızı bir iftiracının sözleriyle sabahın köründe ev baskınıyla gözaltına alan, savaş suçlusu gibi dizip çekim yapıp basına servis edenler, bu yaptığınız rezilliği bu millet unutmayacak. 

Vicdandan, ahlaktan, hukuktan yoksun bu yaptıklarınızın hesabını er ya da geç hukuk önünde vereceksiniz.”


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