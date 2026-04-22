İmamoğlu'ndan 'Onursal Adıgüzel' açıklaması: 'Artık haktan hukuktan bahsetmek mümkün değil'

CHP’li belediyeleri hedef alan operasyonların yeni halkası olarak Ataşehir Belediyesi'ne düzenlenen operasyonda aralarında Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel’in de bulunduğu 19 kişi tutuklandı ve cezaevine gönderildi.

Adıgüzel'in tutuklanması üzerine CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu yazılı bir açıklama yaparak tepki gösterdi.

"İLK SANDIKTA DERİN NEFES ALACAĞIZ"

İmamoğlu'nun sosyal medya platformu X'teki Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi resmi hesabı üzerinden paylaşılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Maalesef mahkeme şaşırtmadı ve beklenen oldu, Ataşehir Belediye Başkanımız Onursal Adıgüzel tutuklandı.

Hakkında sadece bir iki beyanla bir belediye başkanı tutuklanıyorsa, üstelik kendi beyanları ciddiye alınmıyorsa, bu ülkede artık haktan hukuktan bahsetmek mümkün değil.

Bir avuç insanın istediği gibi hareket ettiği bir düzen var artık.

Ama bu millet bunlara prim vermez, vermeyecek!

İlk sandıkta derin bir nefes alacağız."