İmamoğlu'ndan 'TRT' tepkisi: Tarih verdi, çağrı yaptı!

Tutuklu cumhurbaşkanı adayı ve seçilmiş İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, duruşmalarının TRT'de canlı yayınlanması teklifinin TBMM’de AKP ve MHP oylarıyla reddedilmesine tepki gösterdi.

Partisinin 'Millet İradesine Sahip Çıkıyor' mitingine de çağrı yapan İmamoğlu'nun videolu mesajı şöyle:

"Hiç şaşırtmadınız bugüne kadar. Sizde o cesaret ne gezer.

Madem TRT yok, yarın saat 19.30’da Güngören Meydanı var."