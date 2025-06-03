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İmamoğlu'ndan videolu paylaşım: 'Yalanla, hileyle, kumpasla kazanma dönemi çoktan bitti'

İmamoğlu'ndan videolu paylaşım: 'Yalanla, hileyle, kumpasla kazanma dönemi çoktan bitti'

3.06.2025 23:55:00
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Haber Merkezi
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İmamoğlu'ndan videolu paylaşım: 'Yalanla, hileyle, kumpasla kazanma dönemi çoktan bitti'

Silivri'de tutuklu bulunan CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenecek miting için çağrı yaptı.

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, X hesabından Gaziosmanpaşa mitingi için çağrı yaptı.

İmamoğlu, "Sanıyorlar ki bu milleti kandırırız. Yalanla, hileyle, kumpasla kazanma dönemi çoktan bitti. Millet kazanacak, millet" ifadelerini kullandı.

Miting, 4 Haziran Çarşamba günü saat 20:30'da Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilecek.

İmamoğlu'nun paylaşımı şu şekilde:

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