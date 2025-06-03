İmamoğlu'ndan videolu paylaşım: 'Yalanla, hileyle, kumpasla kazanma dönemi çoktan bitti'

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, X hesabından Gaziosmanpaşa mitingi için çağrı yaptı.

İmamoğlu, "Sanıyorlar ki bu milleti kandırırız. Yalanla, hileyle, kumpasla kazanma dönemi çoktan bitti. Millet kazanacak, millet" ifadelerini kullandı.

Miting, 4 Haziran Çarşamba günü saat 20:30'da Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilecek.

İmamoğlu'nun paylaşımı şu şekilde: