İmamoğlu'ndan videolu paylaşım: 'Yalanla, hileyle, kumpasla kazanma dönemi çoktan bitti'

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, X hesabından Gaziosmanpaşa mitingi için çağrı yaptı.
İmamoğlu, "Sanıyorlar ki bu milleti kandırırız. Yalanla, hileyle, kumpasla kazanma dönemi çoktan bitti. Millet kazanacak, millet" ifadelerini kullandı.
Miting, 4 Haziran Çarşamba günü saat 20:30'da Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilecek.
İmamoğlu'nun paylaşımı şu şekilde:
Sanıyorlar ki bu milleti kandırırız. Yalanla, hileyle, kumpasla kazanma dönemi çoktan bitti.— Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi (@CBAdayOfisi) June 3, 2025
Millet kazanacak, millet.
Bütün Gaziosmanpaşalı hemşehrilerimi adalet ve hürriyet buluşmasına davet ediyorum.
4 Haziran Çarşamba 20.30
Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Meydanı
Ekrem… pic.twitter.com/XJ9coTBI2l