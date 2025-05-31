İmamoğlu'ndan yeni operasyon sonrası açıklama: 'Öyle karanlık bir tünele girdin ki çıkamıyorsun'

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB'yi hedef alan ve çok sayıda CHP'li ilçe belediye başkanının gözaltına alındığı yeni operasyonun ardından bir açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi resmi hesabından yapılan açıklamada İmamoğlu, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a "Öyle karanlık bir tünele girdin ki çıkamıyorsun. Artık uyan, bir geriye çekil ve ülkeyi kendi ellerinle getirdiğin şu hale bak!" diye seslendi.

İmamoğlu açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı:

"Seni bu operasyonlara ikna edenler, içinden çıkamayacağın bir girdaba soktular. Yalan, dolan, fitne, fesat, tehdit, şantaj ne ararsan var. Panikle bomboş dosyalarını insanla doldurmanın telaşındalar.

Uyduruk gerekçelerle şimdi de ilçe belediye başkanlarımızı alıyorsun. Ne yapacaksın? Nerede duracaksın? Sırayla 16 milyon İstanbulluyu hapse mi atacaksın?

Battıkça batıyorsunuz. Hukuk yerlerde, toplumsal huzur bozulmuş, siyaset durmuş, dış dünyadan bakınca itibardan eser kalmamış, en kötüsü ekonomi uçuruma doğru yuvarlanıyor.

Türk yargısının çok değerli üyeleri, siyasi partilerimizin ve sivil toplumumuzun kıymetli yöneticileri, iş dünyamızın liderleri, sendikalarımız, zaman sesimizi hep birlikte yükseltme zamanıdır.

Zaman bu haksız ve hukuksuz düzene hep birlikte “artık yeter” deme zamanıdır.

Ekrem İmamoğlu"