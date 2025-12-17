İmamoğlu'ndan yeni video: 'Benim sustuğum gün...'

Tutuklu cumhurbaşkanı adayı ve seçilmiş İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından bir video paylaştı.
"Ben susmayacağım" diyen İmamoğlu şunları yazdı:
"Benim sustuğum gün millet konuşamaz hale gelir.
Ben konuşacağım ve bu milleti ayağa kaldıracağım.
Millet sandıkta bu zihniyeti tarihe gömecek."
Ben susmayacağım!— Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi (@CAOIletisim) December 17, 2025
Benim sustuğum gün millet konuşamaz hale gelir.
Ben konuşacağım ve bu milleti ayağa kaldıracağım.
Millet sandıkta bu zihniyeti tarihe gömecek. pic.twitter.com/o1nsuqb249