İmamoğlu'ndan yeni video: 'Benim sustuğum gün...'

17.12.2025 19:16:00
Tutuklu cumhurbaşkanı adayı İmamoğlu paylaştığı videoda "Benim sustuğum gün millet konuşamaz hale gelir" dedi.

Tutuklu cumhurbaşkanı adayı ve seçilmiş İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından bir video paylaştı.

"Ben susmayacağım" diyen İmamoğlu şunları yazdı:

"Benim sustuğum gün millet konuşamaz hale gelir.

Ben konuşacağım ve bu milleti ayağa kaldıracağım.

Millet sandıkta bu zihniyeti tarihe gömecek."

