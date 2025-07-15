İmamoğlu'nu da ziyaret etti... Mansur Yavaş'tan Silivri çıkışı açıklama: 'Duruşmaların canlı yayınlanması ve şeffaf olması gerekiyor'

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde İBB Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu ile Adana Büyükşehir Başkanı Zeydan Karalar'ı ziyaret etti.

Yavaş, basın mensuplarına açıklamalarda bulunup soruları yanıtladı.

"MORALLERİ İYİ"

"Herkes merakla, hukukun işleyeceğini bekliyor" diyen Yavaş, "İddianame ne zaman çıkacak, ne zaman yargılanacağız konusunda, şu anda bekliyorlar. Çalışıyorlar. Kendileri boş kalmamak için işte kitap okuyorlar, kendilerini iyice geliştirmeye çalışıyorlar. Moralleri iyi, o kadarını söyleyebilirim" diye konuştu.

"SEÇMEN BİR İRADE KOYMUŞ ORTAYA, 'BİZİ YÖNETİN' DEMİŞ"

Yavaş, "Dün Ahmet Özer ile ilgili bir karar çıkmıştı. Ekrem Bey bu kararı nasıl karşılamış? Diğer tutuklular nasıl karşıladılar?" sorusuna ise şöyle cevap verdi:

"Ben Ahmet Özer'in dosyasını sormadım, dün kendim takip ettim. İki iddiadan birisinden tahliye, birinden tutukluluğunun devamına karar verildi. Ben zaten başından beri tutukluluklarının çok gereksiz, istisnai olarak başvurulması gereken bir durum, olduğunu hep söylüyorum.

Evrensel hukuk kurallarına hepimizin uyması lazım. Yargılansınlar. Sonuçta, eğer varsa cezalarını çekerler. Peki beraat ederlerse ne olacak? Bu tutuklu kaldıkları, ailelerinden uzak kaldıkları, makamlarından uzak kaldıkları zaman telafisi hiçbir şekilde yok. Ayrıca bunlar seçilmiş insanlar. Seçmen bir irade koymuş ortaya, bizi yönetin demiş. E bunların yönetmesine izin vermek lazım. Cezasını sonuçta seçmen verecektir ama yargı yoluyla görevden alınması tabii ki bu zaman bu yargılamaların ve tutuklamaların siyasi olduğu kanaati uyandırıyor ve yargıya olan güveni iyice sarsıyor. Bu kötülüğü yapmaya hiçbirimizin hakkı yok."

"DURUŞMALAR CANLI YAYINLANSIN" TALEBİ

"İmamoğlu'nun duruşmalarının TRT'de yayınlanmasına yönelik bir çağrısı olmuştu, bir şey söyledi mi bu konuda?" sorusuna da yanıt veren Yavaş, “Duruşmaların canlı yayınlanması ve şeffaf olması gerekiyor. Savunma ve iddia makamlarının söyleyeceklerini söyleyip bir karar alınması ve kamuoyunun da bu karardan tatmin olması gerekmektedir. Çünkü Türk milleti adına hüküm veriliyor" dedi.

Yavaş, şöyle devam etti:

"Onunla ilgili konuşmadık ama daha önce açıklamıştım ben de. Hepimiz istiyoruz. Canlı yayınlansın, iddialar, savunmalar herkes ne varsa görsünler. Şeffaf olmak lazım. Zaten şöyle bir durum var. Biliyorsun duruşmalar aleni yapılır. Gizli oturum ancak çok özel konularda yapılır. Zaten aleni yapılması lazım. Televizyonda yapılması için de bir düzenleme yapılırsa zaten aleni olarak bütün toplum bunu görecek. Zaten aleni yapılmasının bir sebebi de şu. Evet, gayet güzel bir şekilde adalet işlediği iddia ve savunma söyleyeceklerini söyledi ve sonuçta bir karar çıktı deyip kamuoyunun bu karardan da tatmin olması lazım. Yani Türk milleti adına çünkü hüküm veriliyor. O zaman bu insanlar ne olduğunu görüp bilmesi açısından çok önemlidir. Bu konuyu konuşmadık ama inşallah canlı şekilde yayınlanır."

Yavaş, "Ekrem Bey ile görüşme 1 saate yakın sürdü, şu anda gelişmeleri konuştuk kendisiyle. Siyasi gelişmeleri konuştuk. Neler yapabileceğimiz konusunda görüş alışverişi yaptık daha çok. Bundan sonra ne yapabiliriz daha çok onları konuştuk" ifadelerini kullandı.