Son Dakika... Özgür Özel, Meclis açılışının ardından ilk kez konuştu: 'Erdoğan'ı dinleyecek halimiz yoktu'

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Silivri Cezaevi'nde Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etti.

Ziyaretin ardından açıklama yapan Özel, şunları söyledi:

"Bir an önce görevinizi yapınız, iddianameyi yazınız. Biz o iddianameleri yargılanmak için değil sizleri yargılamak için bekliyoruz. Bugüne kadar servis ettiğiniz onca yalanı hadi bakalım ispatlayın iddianamelerde göreceğiz. İnsanların haysiyetiyle, namusuyla, şerefiyle oynadınız. 560 milyarlık yolsuzluk dediniz tek kuruşu ispat edemediniz. Bunu bekliyoruz.

Meclis dün açıldı. Biz gündeme bu yargılamaların ki bunu sadece buraya özel, yani kanunların genelliği ilkesi vardır. Şöyle bir kanun çıkması gerekmektedir. Eğer yargılanan kişilerin rızası varsa, bizim arkadaşlarımızın rızası var, talebi var. Toplumu ilgilendiren davalarda frekans tahsisi suretiyle bu davalar dileyen kuruluşlar tarafından yayınlanabilir.

DURUŞMALAR İNTERNETTEN DE ÇALIŞSIN

Kişilerin talebi durumunda ve toplumu ilgilendiren davalarda TRT buna bir kanalı davanın tamamını yayınlamak üzere tahsis eder. Böyle bir açıklama yapılırsa, böyle bir düzenleme yapılırsa hem TRT'den tamamının izlenmesi, hem de sizlerin davanın yayıncı kuruluşların önemli gördükleri kısımlarını yayınlamaları belki canlı yayınların dışında da sizin haberleriniz için çok pratik bir olanak da sağlayacaktır. Bizim arkadaşlarımız masumiyetlerine inanmakta, iftiraları canlı yayında yanıtlamak istemektedirler. Bu konuda bizim zaten hazırlığımız vardı. Sayın Bahçeli'nin de bunu olumlayan bir yaklaşımı vardı. Tüm siyasi partilerden içerideki toplumun son derece ilgisinin yüksek olduğu bu davanın da, bunun dışındaki davaların da kimsenin hakkını ihlal etmemek şartıyla tam olarak yayınlanmasını, bir frekans verilerek hiç değilse internetten takip edilebilmesinin olanaklı kılınmasını istiyoruz. Benim birazdan zaten bir metro açılışı ve test sürüşü olacak. Onun için orada farklı siyasi değerlendirmelerimiz olacaktır. Ama sizin burada sorularınız varsa kısaca yanıtlamak istiyorum.

Değerli arkadaşlar, bir ülkede yasama yılı açılıyorsa ve yasama yılı açılırken ülkenin Cumhurbaşkanı gelip konuşma yaparken o ülkenin ana muhalefet partisi, son seçimlerin birinci partisi, tüm anketlerin birinci partisi ve o meclisin kurucu partisi yoksa burada herkesin oturup bir düşünmesi lazım. Cumhurbaşkanı demesi lazım ki ben yasama meclisine gidiyorum. Yürütmenin başı olarak bence olmamalı, tarafsız olmalı ama ve geçen sene bizi burada karşılayanlar burada yok. Bunu bir düşünmesi lazım.

"DİNLEYECEK HALİMİZ YOKTU"

Onlara oy verenler düşünüyor. Ben sahada, sokakta bir tane ya niye gitmediniz diyen duymadım. Normalde gitmesen der ki ya biz sizi oraya gidin diye seçiyoruz. Ama öyle bir zulm altındayız ki, öyle haksızlık altındayız ki fikren karşımızda olanlar bile bu tutumumuza dönüp de diyorlar ki ya ne yapsın adamlar yani gidip de orada nasıl dinlesin şimdi o Cumhurbaşkanı'nı. Bu sefer ben geleceğim buradaki arkadaşlarımıza, ailelerine, bizlere oy verenlere ne diyeceğim. Buradan çıkarılacak mesaj var. Cumhurbaşkanı'nın dünkü konuşmasını dinleyecek halimiz yoktu. Hal mi bıraktılar dinleyecek. Diyalog zemini mi bıraktılar? Veya insan gücü elime geçirdim diye bir tane savcıyı yetkilendirip de siyasi rakiplerine bu zulmü yapar mı?

"BİR GÜN TUTUKLU YARGILANMADIN"

Sayın Erdoğan'a açıkça soruyorum. Sen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı iken bu suçlamaların hepsine muhattaptın. Bir gün polis gelmedi. Bir gün gözaltı olmadı. Bir gün tutuklu yargılanmadın. Sana yapılmayanı şimdi arkadaşlarımıza nasıl reva görüyorsun? E bunu yapınca da biz meclise gelmeyince kimse kusura bakmasın. Onun dışında yansıyan resimler yorumlar, orada bulunan siyasi partilerden örneğin DEM Parti de yıllarca ağır zulümler gördü. Halen görüyor. Sayın Selahattin Demirtaş, Figen Yüksekdağ bu hükümetin iradesiyle, kararıyla halen daha içerdeler. Onların da zaman zaman protestoları oldu. Partilerin tavırları, tutumları kendileri açısından kendi yetkili organlarına değerlendirip kararlaştırılır.

Biz protesto ediyoruz diye herkes protesto edecek diye bir şey zaten beklemedik. Hatta hiçbir partiye çağrıda da bulunmadık. Çünkü baskı altında olan, saldırı altında olan biziz. Onun dışında diğer siyasi liderler meclisin çalışması sırasında meclis başkanı açılıştan sonra davet eder, giderler. Buradan o siyasi liderlere kötü bir söz söyleyecek halimiz yok. Onlar davete icabet etmişlerdir. Ancak biz de içinde bulunduğumuz konjonktürün ve saldırının icap ettirdiği şekilde dün orada bulunmadık. Bugün arkadaşlarımız oradadır. Meclisteki çalışmalara en etkin şekilde katılacaklardır."