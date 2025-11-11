İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan'a akıl dışı suçlama: 'İyi savunma yapmak, delil toplamak'

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, yürütülen soruşturma kapsamında 19 Mart'ta gözaltına alınmış ve dört günlük gözaltı süresinin ardından 23 Mart'ta tutuklanarak Silivri Cezaevi'ne gönderilmişti.

İmamoğlu'nun avukatlığını yapan Mehmet Pehlivan'da aynı soruşturmada örgüt yöneticisi olma iddiasıyla tutuklanmıştı.

237 günün ardından gelen iddianamede garip bir detay dikkat çekti. Mehmet Pehlivan için:

"Müvekkili olan şüphelinin lehine en iyi savunmayı yapmak, sanığın lehine olan delillerin toplanmasına yardımcı olmak, hukuki yardım sınırlarının dışına çıkarak, müdafilik görevi ile bağlaşmayacak şekilde soruşturma sürecinin ilerleyen aşamalarda dosya kapsamında tutuklu bulunan şahıslara baskılar yapılarak, örgüt hakkında bildiklerini anlatmalarını ve örgütün deşifre olmasının engellenmesinin amaçlandığı, 'tutuklananlara maddi destek verileceği' yönünde talimatlar verdiği, kendisinin güvenmediği örgüt üyelerinin yurt dışına kaçışlarını organize ettiği ve kaçmaları için talimatlar verdiği, yine şüpheli Mehmet PEHLİVAN isimli şahıs tarafından tutuklu bulundukları ceza infaz kurumlarına avukatlar göndererek örgüt lideri Ekrem İMAMOĞLU isimli şahsın talimatlarının iletildiği, tutuklu bulunan şüphelilere örgütün çözülmemesi için baskıların yapılması gibi önemli süreçleri yürüttüğü..."