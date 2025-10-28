Başsavcılığın ifadesinde İmamoğlu için ‘CHP’nin ele geçirilmesi’ açıklaması yer aldı: ‘Siyasal casusluk’ suçlaması

Pazar günü, tutuklanan üç isimle birlikte aynı soruşturma kapsamında Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’nde ifadesine başvurulan Hüseyin Gün’ün ise 4 Temmuz’da tutuklanmasının ardından ifadesini etkin pişmanlıktan yararlanarak verdiği öğrenildi.

Gün ve aynı soruşturma kapsamında ifadesi alınan diğer isim olan İsttelkom AŞ’nin tutuklu genel müdürü Melih Geçek, ifadelerinin ardından tekrar kaldıkları cezaevine yollandı. Savcılık İmamoğlu, Yanardağ ve Özkan’ı ise verdikleri ifadelerin ardından “siyasal casusluk” suçlamasıyla sulh ceza hâkimliğine sevk etti.

Pazar gece yarısı sona eren ifade işlemlerinin ardından kararını açıklayan İstanbul 12. Sulh Ceza Hâkimliği, İmamoğlu, Yanardağ ve Özkan hakkında sevk edildikleri “siyasi casusluk” suçundan tutuklama kararı verdi.

Türk Ceza Kanunu’nun 328/1. maddesiyle düzenlenen “siyasi veya askeri casusluk” suçu için on beş yıldan yirmi yıla kadar hapis isteniyor.

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA

Soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın kamuoyuna yaptığı açıklama dikkat çekti.

Başsavcılığın ifadesinde, tutuklama nedeni için “Örgüt lideri Ekrem İmamoğlu’nun CHP’nin yasadışı yöntemlerle ele geçirilerek cumhurbaşkanlığı adaylığı için fon oluşturmak ve bu amaç doğrultusunda mali nitelikli suçları işleme amacını matuf ‘İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütünün casusluk faaliyetleri kapsamında başta İstanbul ilindeki vatandaşlarımızın kişisel verilerinin yabancı ülke istihbarat birimlerine aktarılması eylemleri ve benzeri eylemler ile bu birimlerin unsurlarının talimatı ve yönlendirmesiyle faaliyetlerde bulunma eylemleri gerekçesiyle...” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada “CHP’nin ele geçirilmesi”, “İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü” ve İBB’ye yönelik devam eden mali soruşturma ile İBB’ye yönelik veri sızıntısı iddialarının aynı kapsamda değerlendirildiği görüldü.