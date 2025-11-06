Ekrem İmamoğlu, Necati Özkan ve Merdan Yanardağ’a yapılan “Casusluk suçlaması” akıllara derhal FETÖ’nün Türk Silahlı Kuvvetlerini ele geçirmek için “Birinci Silivri Trajedisi” bağlamında yaptığı “Casusluk” suçlamalarını ve yine FETÖ’nün “Kozmik Oda”ya girişini ve oradaki bilgilerin yurtdışına sızdırılışını anımsattı!

Özellikle Merdan Yanardağ’ın gözaltına alınması ve henüz tutuklanma kararı bile olmadan, iddialara dayanılarak TELE 1’e, kayyım atamak yoluyla el konması sonrasında bu konu gerek medyada gerek siyasal çevrelerde bir numaralı gündem maddesi oldu.

İktidarın desteğiyle gerçekleştirilen, FETÖ savcı ve yargıçlarının “Birinci Silivri Trajedisi” sırasında sürdürdükleri “Casusluk Davası”nın rezillikleri ve ayrıca “Kozmik Oda” skandalı, gazetelerde, televizyonlarda ve sosyal medyada uzun uzun anlatıldı ve anımsatıldı.

Benim en çok dikkatimi çekenler arasında Yılmaz Özdil’in Sözcü Gazetesi’nde yayımlanan “Casus” adlı 28 Ekim 2025 tarihli yazısıyla 4 Kasım Salı günü Özgür Özel’in TBMM’de yaptığı konuşma vardı.

Özdil yazısında, FETÖ savcı ve yargıçlarının TSK’ya yaptıkları “casusluk” iddialarını ve olayı ayrıntılarıyla birlikte, “Casus filmlerinde zaten olmazdı ama, komedi filmlerinde bile böylesi olmazdı” diyerek bütün rezillikleriyle anlatıyor ve anımsatıyordu.

Özdil daha sonra, Sözcü televizyonunda, İpek Özbey’in programında, yeni “Casusluk İddiaları”nın merkezinde yer alan kişi için “Kim bu denyo?” diye sorarak eski davaya da göndermeler yaptı.

Özgür Özel de, Salı günü TBMM’de CHP’nin grup toplantısında, özellikle “Kozmik Oda”ya girilmesi ve en gizli savunma ve istihbarat bilgilerinin dışarıya sızdırılması hainliğine göndermeler yaptı ve İktidarın en yüksek kademesi olan Cumhurbaşkanı’nı da muhatap alarak “Kim casus?” diye, o dönemin bütün sorumlularını, savcı ve yargıçlarını birbirleriyle karşılaştırmalı olarak sorguladı.

TBMM konuşmasının dudak uçuklatan ayrıntıları bütün medyada ve sosyal medyada var.

Ben konuşmanın özetini CHP’nin internet sitesinden aldım:

“Bin gün geçti, yüz binlerce depremzede hâlâ konteynerde ya da gurbette yaşıyor”

“Galata Kulesi’ni Cenevizlilerden kurtarmak AK Parti’den kurtarmaktan daha kolay olmuştu”

“Andolsun ki ne Soma’yı yakanların, ne Ermenek’teki sorumluların yakasını bırakmayacağız”

“Ekrem Başkan hapisteyken, devlet ajanlık yaptığını iddia ettikleri şirkete siber güvenlik ihalesi verdi”

“Cumhuriyet tarihinin gördüğü en büyük casusluk faaliyeti, kozmik odaya girilmesidir”

Anlaşılan Özel, İktidara ilişkin suçlamalarını yukarıdaki bu başlık altında yapmış ve daha sonra da şöyle devam etmiş:

“Hak etmediğimizi duyarsak, hak ettiğinizi duyarsınız”

“O gün rejimin şeytanı Selahattin Demirtaş’tı, bugün rejime şeytan lazım; Ekrem İmamoğlu var”

“Selahattin Demirtaş dokuz yıl içerideyken, sen konjonktür gereği insafa gelecek; bu kez de başkasının ömrünü çürüteceksin”

“23 yılın sonunda ekonomideki durum ortada: bu beşibiryerdeyi Erdoğan’a takalım, öyle gezsin”

***

Merdan Yanardağ’a yapılan casusluk suçlaması ve TELE 1’e kayyım atanarak el konulması, olayın ifade özgürlüğü ve medya ayağını oluşturduğu için çok vahimdir ve çok ilgi çekti ama Ekrem İmamoğlu’na casus suçlamasının yapılması, İmamoğlu’nun İstanbul Belediye Başkanı ve CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı olduğu düşünülürse, daha da vahimdir!

***

Casusluk suçlamaları gerek ülkemiz gerek Hukuk Devleti ilkemiz, gerekse “Demokratik Laik ve Sosyal Hukuk Devleti” olan “Cumhuriyet Rejimi”miz bağlamında son derece vahimdir.

İktidarın, geçmişten ve bir siber güvenlik olayından kendisine de yansıtılan bu vahim iddiaları, çok geç olmadan, bir an önce sonlandırması gerekmektedir diye düşünüyorum.