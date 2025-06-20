İmamoğlu'nun diploma davasına bakan mahkeme üyesinin yeni görevi belli oldu

Hakim ve Savcılar Kurulu'nun (HSK) 2025 yılı Ana Kararnamesi yayınlandı. CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Ekrem İmamoğlu’nun diploma iptali davasına bakan İstanbul 5. İdare Mahkemesi Başkanı Recep Şendil, İstanbul Bölge İdare Mahkemesi üyesi olarak görevlendirildi.

HSK'nin 2025 yılı Ana Kararnamesi yayımlandı. Buna göre adli yargıda 3 bin 698, idari yargıda 338 hakim ve savcı olmak üzere toplamda 4 bin 36 hakim ve savcı yeni yerlerinde görevlendirildi. 24 ilin başsavcısı değişti. Söz konusu kararnamede dikkat çeken isimler yer aldı.

DİPLOMA DAVASINDAN SONRA GÖREV YERİ DEĞİŞİKLİĞİ

CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Ekrem İmamoğlu’nun üniversite diploması, 19 Mart operasyonuyla tutuklanmadan önce yatay geçişte usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla iptal edilmişti. İptal kararı yargıya taşınmış ve dava İstanbul 5. İdare Mahkemesi’ne düşmüştü. Şendil'in başkanı olduğu mahkemenin İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü'nden, iptal kararına ilişkin ayrıntılı belge ve açıklama isteği kamuoyuna yansımıştı.