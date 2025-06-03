İmamoğlu'nun doğum gününde oğlu Mehmet Selim'den duygulandıran mektup: 'Seninle olamamak beni derinden üzse de...'

Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun oğlu Mehmet Selim İmamoğlu, babasının doğum gününü sosyal medya hesabından yazdığı mektupla kutladı.

Mehmet Selim İmamoğlu, ''Yaş gününde seninle olamamak, bütün duygu ve düşüncelerimi sana olduğu gibi aktaramamak beni derinden üzse de bana en büyük gücü yine sen veriyorsun; sebepsiz ve haksız yere seni hapsettikleri demir parmaklıkların ardında bir an bile mücadeleden vazgeçmedin, vazgeçmiyorsun'' dedi.

SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

Silivri Cezaevinde tutuklu bulunan CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun doğum gününü oğlu Mehmet Selim İmamoğlu, sosyal medya hesabından babasına hitaben yazdığı mektubu paylaştı.





Mektubunda, babası ile bebeklik fotoğrafını da yer veren Mehmet Selim İmamoğlu, mektubunda şunları kaydetti:

''Sevgili Babacığım,

Bugün, sabahın erken saatlerinde sevgili anneciğim ve kardeşlerimin gözü önünde seni evimizden alıkoyarak tutsak etmelerinin 77. Günündeyiz. Ayrı geçirmek zorunda kaldığımız doğum günü vesilesiyle, sana duygularımı ifade eden bir mektubu hediyen olarak iletmek istiyorum.

Bu satırları yazarken sana duyduğum özlem, belirsizliklerin içinde hapsolmuş bir duygudan ibaret. Özlem dolu duygularımın ardında ise, kalbimin en derinlerine kadar işlemiş ve hiç şüphe etmeden emin olduğum bir duygum daha var:

Seninle gurur duyuyorum

Yıllar evvel bu yola, güzel ülkemize hizmet etmek için coşku ve inançla çıkışını hatırlıyorum. Aileni mahcup etmemek üzerine yemin etmiştin ve yüzümüz hiç kızarmadı. Ne var ki, bu yolda yürürken seni haksız ve hukuksuz yere bizden kopardılar. Kardeşlerim, özellikle de en kıymetlimiz kız kardeşim, en önemli zamanlarda sensiz kaldı.

Ben de sadece bir babadan değil; hayata sıkı sıkıya tutunduğum ve taş üstünde taş koyduğum bu dönemimde, en kıymetli akıl hocamdan, hatta dostumdan uzak kaldım. Ne de olsa en büyük talihim, senin gibi bir rehberin izin yürüyebilmek… Ben, bu hayatta iyiliği, doğruluğu ve dürüstlüğü kendi temel ilkeleri haline getirmiş bir babanın evladıyım.

Üzerinde hangi sorumluluk olursa olsun, önemde hangi iş olursa olsun, düsturumun vicdan ve ahlak olmasını bana şart koşmuş bir babanın evladıyım. Yaş gününde seninle olamamak, bütün duygu ve düşüncelerimi sana olduğu gibi aktaramamak beni derinden üzse de bana en büyük gücü yine sen veriyorsun; sebepsiz ve haksız yere seni hapsettikleri demir parmaklıkların ardında bir an bile mücadeleden vazgeçmedin, vazgeçmiyorsun.

Gençlerin geleceğini kendi mesuliyetin olarak görüyorsun. Aynı endişeyle yaşamış ve hala yaşayan memleketimin sayısız insanı, tarih boyu bu amaç uğrunda çok acı bedeller ödedi.

Köklū tarihimizden hiç mi ders çıkarmadık?

Biz kocaman, büyük ve güçlü bir ülkeyiz. Etrafımızda bu kadar olay süregelirken, tüm dünyaya demokrasinin, toplumsal barışın ve huzur dolu bir yaşamın dersini verebilecek iken, bu hukuksuzluk neden?

Ben inanıyorum ki, tez zamanda tüm bu olumsuzlukları geride bırakacağız ve yeniden herkesin sokaklarda gülümseyerek, güven içinde dolaştığı, huzurlu günlere kavuşacağız.

Sen annemi, kardeşlerimi, bizi merak etme. Biz hakkın yerini bulmasını sabırla ve erdemle beklerken, yolda görünce bize sarılanlar, sevgiyle selamlayanlar, içi buruk halde geçmiş olsun dileyenler var. Yarattığın bu inanç ve samimiyet bizi her geçen gün daha da güçlendiriyor, gururlandırıyor.

Benim aslan babam;

Seninle baba-oğul karşılıklı oturup saatlerce hasbihal etmeyi, beraber hayal kurmayı özledim. Sırt sırta, omuz omuza gideceğimiz daha çok yolumuz var. Benim liderim ve kahramanımsın baba.

Her güne, evladın olmanın gururuyla uyanıyoruz kardeşlerimle, gözün hiç arkada kalmasın, güzel yaşların, beraber nice güzel zamanlarımız olsun. Ailecek ve ülkece. Yolun sonundaki aydınlık, gözlerimi kamaştırdı bile!

Kendine iyi bak;

Evladın,

Mehmet Selim İmamoğlu."