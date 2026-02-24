İmamoğlu o videoyu paylaştı ve hatırlattı: 'Benim tek suçum var!'

Tutuklu cumhurbaşkanı adayı ve seçilmiş İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından paylaştığı videoya şu notu düştü:

"Benim tek suçum var: Girdiğim hiçbir seçimi kaybetmemek. Yine kazanacağız.”

Ekrem İmamoğlu'nun video ile paylaştığı mesajı ise şöyle:

"Benim tek suçum var: Girdiğim hiçbir seçimi kaybetmemek. Yine kazanacağız!

2014'ten beri benim suçum var. tek bir suçum var: Sandıkta yenilmeyen Ekrem İmamoğlu.

Ekrem İmamoğlu olmadan seçime gireceksiniz...

Benim bütün gücüm sizden geliyor. Bütün cesaretim sizden geliyor. Karşınızda sizin cesaretiniz, kararlılığınız. Bu ülkenin tüm cumhuriyetçilerine, demokratlarına, yurtseverlerine dönüp diyeceğiz ki: Kurtuluş yok tek başına, hadi hep beraber görev başına!"