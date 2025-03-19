'İmamoğlu' operasyonunu Attalos Meydanı'nda protesto ettiler

Yayınlanma: 19.03.2025 - 17:47

Güncelleme: 19.03.2025 - 17:47

CHP’nin düzenlediği buluşmaya, CHP’li belediye başkanları, il ve ilçe yönetimlerinden katılımcıların yanı sıra DEM Parti ile sivil toplum kuruluşlarından ve yurttaşlardan yoğun katılım gerçekleşti.

CHP Antalya İl Başkanı Nail Kamacı, meydandaki konuşmasına “Türkiye bugün açık bir sivil darbeyle karşı karşıyadır. Ekrem İmamoğlu’nun diplomasının iptali ile başlayan kumpasla gözaltına alınması ile darbeye dönüştü. Bizzat halkın iradesine, demokrasinin son kırıntılarına yapılmış bir darbedir” sözleriyle başladı.

Kamacı’nın konuşması sık sık “Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz”, “Faşizme karşı omuz omuza” sloganları ile kesildi.

AKP’nin 2002’de “özgürlük”, “adalet”, “hukukun üstünlüğü” gibi söylemlerle iktidara geldiğini hatırlatan Kamacı, bugün ise hukukun muhalifleri tasfiye etmenin bir aracı haline getirildiğini, Meclis’in etkisizleştirildiğini, tek adam rejiminin her şeyi belirleyen mutlak güç haline getirildiğini, meydanın susturulduğunu, seçimle alınamayan belediyelerin kayyum ya da yargı kumpasları ile gasp edildiğini söyledi.

“DEVLETİN TEMELLERİNİ YIKIP DARBENİN SON AŞAMASINA GELDİLER”

Kamacı, AKP’nin seçimle iktidarı kaybedeceğini anladığı için, halka, sandığa rağmen seçilmişlere kumpas kurarak ülkeyi yönetmeye çalıştığını, 18 Mart gecesinin bir kırılma noktası olduğunu söyleyerek, “Buradan ilan ediyoruz. Bu ülke bir otoriterliğe teslim olmayacak! Halk, iradesine yapılan bu saldırıyı sineye çekmeyecek! Ekrem İmamoğlu yalnız değildir! Bu millet, sandığa atılan her oyu, hukuksuzlukla gasp edenlere, en sert şekilde cevabını verecektir!” dedi.