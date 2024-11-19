İmamoğlu, Özgür Özel ile bir araya gelecek: Masada 'kayyum' uygulaması var

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile bir araya gelecek. Masada, kayyum uygulamasına karşı atılabilecek adımlar konuşulacak.

İmamoğlu, Özgür Özel ile bir araya gelecek: Masada 'kayyum' uygulaması var
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ANKA
Yayınlanma: 19.11.2024 - 15:54

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile yarın Ankara'da bir araya gelecek.

Görüşmede İmamoğlu'nun, Özel'e Türkiye Belediyeler Birliği'nin (TBB) kayyum uygulamasına karşı atılabilecek adımlar ve bu konuda TBMM'ye sunulabilecek yasa teklifine ilişkin çalışmalarını anlatacağı öğrenildi.

İMAMOĞLU, CHP GRUP BAŞKANVEKİLLERİYLE DE GÖRÜŞECEK

Öte yandan İmamoğlu, yarın CHP’nin Grup başkanvekilleri Gökhan Günaydın, Murat Emir ve Ali Mahir Başarır ile de bir araya gelecek.


Etiketler: #Ekrem İmamoğlu #İmamoğlu #Özgür Özel #CHP Genel Başkanı Özgür Özel

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