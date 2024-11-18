AYM kararı sonrası gözler ‘ahmak davası’na çevrildi, İmamoğlu’nun avukatı konuştu: 'Hak ihlali ortaya çıktı '

AYM’nin, tanıkları dinleyen hâkimlerin değişerek kararı başka bir heyetin vermesinin hak ihlali olduğuna yönelik son içtihadı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun yargılandığı “ahmak davası’nda” önce yerel mahkeme hâkiminin daha sonra da istinaf heyetinin değiştirilmesini tekrar gündeme getirdi.

AYM kararı sonrası gözler ‘ahmak davası’na çevrildi, İmamoğlu’nun avukatı konuştu: 'Hak ihlali ortaya çıktı '
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Engin Deniz İpek
Yayınlanma: 18.11.2024 - 04:00

İmamoğlu’nun avukatı Kemal Polat, AYM’nin son kararını ve kararın 2 yıldır istinafta olan “ahmak davası’nın” seyrine olası etkilerini Cumhuriyet’e değerlendirdi.

Polat, AYM’nin “tanıkları dinleyen hâkimlerin değiştirilmesiyle ilgili hak ihlali” kararının önemli olduğunu ve “ahmak davasında” dikkate alınması gerektiğini söyledi.

Polat, “ahmak davası”nda hâkim değişikliği nedeniyle tekrarı gereken işlemler olduğuna ilişkin talebimizin reddinin de adil yargılanma hakkının ihlali olduğu Anayasa Mahkemesi’nin bu kararıyla bir kez daha ortaya çıkmıştır” ifadelerini kullandı.

İmamoğlu, 3 Ekim’de ise davanın İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi’ndeki karar duruşmasına katılmak için üçüncü kez dilekçe vermişti. Polat, İmamoğlu’nun dilekçesinin mahkeme tarafından henüz yanıtlanmadığını söyledi.

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, davada hem ilk derece mahkemesinde hem de istinaf aşamasında heyet değiştirildiğini hatırlattı. CHP Grup Başkanvekili Murat Emir ise AYM’nin son içtihadının, sadece dosya okunarak verilen tüm kararlar için uygulanması ve adil yargılanmanın derhal sağlanmasına yönelik çağrıda bulundu.

‘KARA PROPAGANDA’

Öte yandan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun “hukukun üstünlüğü Endeksi” üzerinden yaptığı eleştirilere ilişkin “Bunlar tamamen ülkemiz için yapılan kara propaganda. Bu kara propagandanın, güvenilmeyen saçma sapan endekslerin sözcülüğünü de maalesef muhalefet partileri yapma gayreti içerisinde. Biz yargımızın kesinlikle karalanmasına müsaade etmeyiz” dedi.


Etiketler: #Adalet Bakanı #Ekrem İmamoğlu #ahmak davası

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