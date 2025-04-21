İmamoğlu protestolarında yargılanan 49 gencin davası başladı: Görüntüler dosyada yok, savunmalar ertelendi!

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından başlayan protestolarda gözaltına alınan 49 gencin yargılanmasına başlandı; görüntüler eksik, savunmalar ertelendi.

İmamoğlu protestolarında yargılanan 49 gencin davası başladı: Görüntüler dosyada yok, savunmalar ertelendi!
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Ufuk Sepetci
Yayınlanma: 21.04.2025 - 17:40

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından başlayan protestolara katıldıkları gerekçesiyle 49 genç hakkında açılan davanın ilk duruşması görüldü.

Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet suçlamasıyla yargılanan gençlerin davası, İstanbul 70. Asliye Ceza Mahkemesi’nde açıldı ancak salonun yetersiz olması nedeniyle duruşma, İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi’nin salonunda yapıldı.

ALKIŞLARLA KARŞILANDILAR

Duruşmaya tutuksuz yargılanan gençler ile avukatları katılırken, başka bir dosyadan tutuklu bulunan 14 genç de jandarma eşliğinde salona getirildi. Tutuklu gençler salona giriş yaptığında, izleyiciler, diğer sanıklar ve avukatlar tarafından alkışlarla karşılandı.

GÖRÜNTÜLER DOSYADA YOK!

Ancak dava dosyasına protestolara ilişkin video kayıtlarının henüz gönderilmemiş olması nedeniyle gençler savunmalarını sunamadı. Avukatlar, savunmaların ancak görüntülerin incelenmesinden sonra yapılabileceğini belirtti.

Mahkeme, protestolara ilişkin görüntülerin dosyaya dahil edilmesi için emniyete yazı yazılmasına karar vererek duruşmayı 24 Ekim 2025 tarihine erteledi.


Etiketler: #Ekrem İmamoğlu #İmamoğlu

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