Mansur Yavaş'tan 'İmamoğlu' açıklaması ve 'Rasim Ozan Kütahyalı' tepkisi! Kürsüden seslendi: 'CHP'ye kayyum diyeni...'

Yayınlanma: 21.04.2025 - 14:29

Güncelleme: 21.04.2025 - 15:07

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, Ankara Kent Konseyi (AKK) binasında ABB, AKK ve Yerel Reform Girişimi Derneği işbirliğiyle düzenlenen 5. Yerel Reform Buluşmaları toplantısında gündeme ilişkin konuştu.

“Yerel Seçimlerin 1. Yılında Belediyeler” başlığı altında konuşma yapan Yavaş, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

‘HUKUK DIŞI UYGULAMALAR ALDI BAŞINI GİDİYOR’

Birçok bakanlıkla belediyenin irtibat kuramadığını, bakanlıkların belediyeyi görmezden geldiğini söyleyen Yavaş, “Geçen hafta biliyorsunuz çeşitli illerdeki emniyet görevlilerinin Ankara’da özel bir göreve çağrıldığı gündem oldu. Herkes başladı konuşmaya. Kimsenin aklına asayiş gelmedi maalesef. Ya CHP’ye kayyum atanacağı akıllara geldi, ya büyükşehir belediyesine ya da diğer belediyelere operasyon yapılacağı akıllara geldi. Böyle bir ülkede fikir özgürlüğünden veya tarafsız bir hizmetten bahsedebilir miyiz? İnsanların en son aklına gelmesi gereken şey ilk gelir oldu. Hukuk dışı uygulamalar aldı başını gidiyor” tepkisini gösterdi.

ÇİFTE STANDARDA DİKKAT ÇEKTİ

Tutuklanan siyasileri, gazetecileri ve öğrencileri anımsatan Yavaş, CHP'ye kayyum atanacağını söyleyen Rasim Ozan Kütahyalı'nın serbest bırakılmasına tepki gösterdi. Yavaş, “Hukuk sistemi ‘kolay kolay kimseyi tutuklamayın’ der. Ama siz direkt tutuklarsanız, yargılamanın bir anlamı kalmıyor. Son günlerde sizlerin işine gelen bazıları tutuklanır, bazıları dokunulmaz olursa, Ankara’da operasyon yapılacak CHP’ye kayyum var deyince borsadaki kaybı gördünüz. Bu şahıs tutuklanmadı. Madem onu tutuklamıyorsun, diğerlerini niye tutukluyorsun” ifadelerini kullandı.

"CUMHURBAŞKANI BİR GÜN TUTUKLU KALMAMIŞ"

Yazarımız Barış Pehlivan’ın yazısından alıntı yapan Yavaş, Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ’ın tutukluluk haline vurgu yaparak “9 yıl yüz kızartıcı suçtan ceza alan 1 ay yatıp çıkacakmış. 1 yıl 7 ay cezayı verdiğinizi farz edelim. E yatmayacak niye tutuyorsunuz hala içeride? Oradan gelelim Ekrem Beye(İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP Cumhurbaşkanı adayı). Aynı suçlarla sayın Cumhurbaşkanı (Recep Tayyip Erdoğan) hakkında zamanında davalar açılmış. Bir gün tutuklu kalmamış. O zamanki hukuk sistemiyle şimdiki arasındaki fark bu” diye konuştu. Yandaş gazetecilerin, tutuklama kararlarına ilişkin erkenden bilgi sahibi olmasına tepki gösteren Yavaş, “Bunun maliyeti nedir? 50 milyar dolardır. Fakir fukaradan tasarruf adı altında toplayıp emekliye, asgari ücretliye veremediğiniz parayı, bir hukuksuzluğa harcadınız” dedi.

"EKREM BAŞKANI DERHAL SERBEST BIRAKIN"

Yavaş, CHP’li belediyelerden memnuniyet oranının yüzde 58 olduğunu anımsatarak “bu verilerin bir kısmı iktidar eline geçmiş olacak ki belediyeleri itibarsızlaştırmaya başladılar. Sizin bir daire başkanınızın evinden, 26 kilo altın 2 milyon dolar para çıkmış. Üst düzey biri de değil, daire başkanı. Sizin yine üst düzey bürokratlarınız, İstanbul’daki lüks villa projelerinde sıraya girmişler. Hiç bunları sormaz mısınız? Bu paraların kaynağı nedir. Lütfen bize yaptıklarınızın aynısını kendi bürokratlarınıza da yapın. Derhal Ekrem başkanı serbest bırakın” ifadelerini kullandı.