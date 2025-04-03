İmamoğlu sandığından ‘AKP’ çıktı!

Yayınlanma: 03.04.2025 - 16:56

Güncelleme: 03.04.2025 - 16:56

CHP’nin 23 martta Cumhurbaşkanı adayını belirlemek için parti üyeleri ile önseçim yapma kararı yüzbinlerce vatandaşın CHP’ye üye olmak için başvurularına neden oldu. Diğer yandan üyelerin dışında da “dayanışma sandığı” adı altında oy kullanmalarına olanak tanınınca 15 milyonu aşan bir kesim sandığa gitti. Üyelik formlarını Yargıtay Başkanlığı üzerinden sisteme yüklemeye çalışan CHP il ve ilçe örgütleri başvuru sahiplerinden bir kısmının başka bir partiye üye olduklarını gördüler. Bunun üzerine, “Aynı kişinin birden fazla siyasi partiye üye olamayacakları” CHP örgütlerince başvuru sahiplerine bildirildi. Başvuru sahipleri ise hiçbir siyasi partiye üye olmadıklarını belirtmelerine karşın e-devlet üzerinden yaptıkları sorgulamalarda önemli bir bölümünün “bilgileri dışında” AKP’ye üye oldukları görüldü.

‘KiŞiSEL VERİLERİN ELE GEÇİRİLDİĞİNİ GÖSTERİR’

CHP Sinop Milletvekili Barış Karadeniz, “İnsanların gıyabında parti üyeliklerinin yapıldığı çok açık meydandadır. Bunun sayısal olarak tartışılması bir yana, bir tek kişi bile olsa durum vahimdir. Çünkü bu bir kişi dahi olsa kişisel verilerinin ele geçirildiğini gösterir. Bunu binlerce yüzbinlerce kişi olarak düşünürsek durumun vahameti çok büyüktür” dedi. Karadeniz, “Ortada ciddi bir durum var. AKP, seçmenler üzerinde psikolojik üstünlük için böyle bir yola girmiş olabilir. konu yalnızca kişilerin gıyabında üyelik yapılmasının da ötesinde önem taşıyor. Bu durum yurttaşların kişisel verilerinin ele geçirildiği anlamı da taşımaktadır ki, bu durum çok vahim bir noktaya gider. Bu konuda elimizde sayısal olarak kesin bir veri bulunmuyor. Bu nedenle ‘Ben hiçbir partiye üye değilim’ diyen tüm yurttaşları e-devlet üzerinden sorgulama yapmaya ve eğer bilgileri dışında bir üyelik ile karşılaşıyorlarsa bunu bulundukları konuma göre en yakın CHP örgütüne bildirmelerini öneriyorum” ifadelerini kullandı.

‘YÜZLERCE KİŞİ BAŞKA PARTİ ÜYESİ ÇIKTI’

CHP Sinop İl Başkanı Aykut Cem Yalçınkaya da seçimlerden önce parti binasına kadar gelerek üyelik başvurusunda bulunanlar ile seçim günü dayanışma sandıklarında oy veren binlerce yurttaşın partilerine üyelik başvurusunda bulunduklarını ancak üyelik işlemleri sırasında yüzlerce başvuru sahibinin bir başka parti üyesi çıktığını açıkladı. Yalçınkaya, “Yalnızca Sinop Merkez ilçede bu rakam 160 dolayında. Diğer ilçelerimizde de durum aynı. Form doldurup bırakan, ancak üyelik işlemlerini sisteme aktarırken başka parti üyesi olduğunu belirlediğimiz yüzlerce başvuru sahibine geri dönerek durumu bildirdik. Çok ilginç olarak yurttaşların bu üyeliklerinden bilgilerinin olmadığını gördük. Ayrıca, bu kişilerin e-devlet sorgulamalarında ağırlıklı olarak AKP üyesi olduklarını belirledik” dedi. CHP Samsun İl Başkanı Mehmet Özdağ ise “Hiç beklemediğimiz bir durum ile karşı karşıyayız. Anlaşılan Türkiye genelinde binlerce kişi bilgileri dışında AKP’ye üye yapılmışlar gibi duruyor. Yalnızca Çarşamba ilçemizde yeni üye başvurularının nerede ise üç de biri kendi iradeleri dışında başka parti üyesi olarak görünüyor” ifadelerini kullandı.