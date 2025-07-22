İmamoğlu 'Sazlıdere' uyarısı yapmıştı: Konut inşaatları 6. kata, otoyol köprü ayakları 110 metreye çıktı

Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) tutuklu Cumhurbaşkanı Adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun ‘ihanet’ projesi olarak tanımladığı Kanal İstanbul projesine ilişkin alınan rezerv alan ilanı ve 1/100.000 ölçekli çevre düzeni planı değişikliği kararları, İstanbul 5. İdare Mahkemesi tarafından hukuka aykırı bulunarak iptal edilmişti.

Kanal İstanbul güzergahında Sazlıdere Barajı havzasındaki TOKİ inşaatına, Su Havzalarını Koruma Yönetmeliği’ne uymadığı için İSKİ tarafından yıkım tebligatı verildi.

Sözcü’nün haberine göre, dün bir haber ajansında Kanal İstanbul güzergahında “Çalışmaların tam gaz sürdüğü” haberi servis edildi.

OTOYOL KÖPRÜ AYAKLARI 110 METREYE ÇIKTI

Bölgede yapımı süren Rönesans Holding’e ait otoyolun yapımına dair yeni görüntüler yayınlandı.

İstanbullu ile inatlaşır gibi İBB Başkanı’nın uyarılarının hemen ardından servis edilen görüntülerde köprü yolunun oluşmaya başladığı görülürken “Başakşehir-Nakkaştepe Otoyolu güzergahında yer alan köprünün ayakları 110 metre yüksekliğe ulaşırken yol platformları yerleştirilmeye başlandı” ifadeleri kullanıldı.