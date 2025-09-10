İmamoğlu, Silivri zindanından yeni mektup yazdı: 'İstanbul'a hizmet yolundan alıkoymaya çalıştılar, başaramadılar'

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik 19 Mart operasyonuyla tutuklanan ve görevden alınan İBB Başkanı ve CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun “mega proje” olarak nitelendirdiği Yuvamız İstanbul kreşlerinin sayısı artmaya devam ediyor.

İBB, “Yuvamız İstanbul Çocuk Etkinlik Merkezleri”ne Avrupa yakasında 2, Anadolu yakasında 14 olmak üzere toplam 16 yeni şube eklendi.

Yeni kreşlerin hizmete girmesi nedeniyle Tuzla’da CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in ve İBB Başkanvekili Nuri Aslan’ın katılımıyla toplu açılış töreni düzenlendi.

İmamoğlu, tutuklu bulunduğu Silivri’deki Marmara Kapalı Cezaevi’nden törene mesaj gönderdi. Sunucu Tuğrul Tuna’nın okuduğu mesajda İmamoğlu, şunları kaydetti:

“Kıymetli İstanbullular, benim sevgili hemşerilerim, Tuzla’nın değerli hanımefendileri, beyefendileri, kıymetli gençler, sevgili çocuklar; sizleri hasretle, sevgiyle kucaklıyorum. Silivri’den Tuzla’ya özlem dolu bir merhaba. 2019 yılından bu yana İstanbul’a hizmet etmek için neler yaptığımızı en iyi sizler biliyorsunuz. İstanbul tarihinin yıllık ortalamada en çok metro üreten, en fazla altyapı ve çevre yatırımı yapan, en çok sosyal yardımda bulunan yönetimi biz olduk.

İBB tarihinde ilk kez bizim hayata geçirdiğimiz hizmetlere ‘Belediyenin işi değil’ diyenlere en büyük yanıtı, hizmetlerimize olan yoğun ilginizle yine sizler verdiniz. Bu hizmetlerimizden biri de çocuklarımız için açtığımız kreşlerdi. Kreşleri kapamaya çalıştılar, bizi zindanlara attılar, İstanbul’a hizmet yolundan alıkoymaya çalıştılar. Başaramadılar. İşte bugün, çalışma arkadaşlarım Ataşehir’de, Çekmeköy’de, Eyüpsultan’da, Kartal’da, Maltepe’de Pendik’te, Sancaktepe’de, Şişli’de ve Tuzla’da yani İstanbul’un 4 bir yanında yeni kreşlerimizin açılışını yapıyor."

“KREŞLERDE ÇOCUKLARIMIZ SEVGİYLE BÜYÜYECEKLER”

"Bu kreşlerde çocuklarımız en modern ve sağlıklı koşullarda yeni yetenekler kazanarak sevgiyle, mutlulukla büyüyecekler. Okul öncesi öğretmenlerinin, çocuk gelişim eğitimi elemanının, psikolojik danışman ve rehberlik uzmanının hizmet verdiği kreşler sayesinde çocuklar arasındaki eşitsizlikler ortadan kalkacak. Gelir düzeyi, sosyal konumu ne olursa olsun tüm çocuklar okul öncesi eğitim alarak hayata en iyi biçimde hazırlanacak. Kreşlerimiz aracılığıyla sadece çocuklara değil, anne-babalara da çocuk gelişimi konusunda eğitimler veriyoruz.

Çocuğunu kreşe verip çalışmak isteyen annelere iş bulmalarında yardımcı oluyoruz. Bölgesel İstihdam Ofislerimiz aracılığıyla anneleri yönlendiriyor, işe yerleşmelerini sağlıyoruz. Her yönüyle cumhuriyet fikrine, cumhuriyetimize çok yakışan bir iş yapıyoruz. İBB kreşleri, cumhuriyetin çocukları eşit ve adil şartlarda eğim alabilsin diye açılıyor. Çünkü cumhuriyet, öncelikle çocuklar için eşitlik ve adalet demektir. Cumhuriyet, her şeyden önce eğitimde imkân ve fırsat eşitliği demektir. Bu şehrin, bu ülkenin bütün çocukları cumhuriyetin çocuklarıdır ve her biri hak ettikleri değeri görmelidir."

“CUMHURİYETİN İLKELERİNE SAHİP ÇIKAN KUŞAK YETİŞTİRMEKLE SORUMLUYUZ”

"Çocuklarımız bu şehrin, bu ülkenin kaynaklarından adaletle yararlanabilmelidir. Bize bu eşitlik ve toplumsal adalet duygusunu cumhuriyet kazandırdı. Cumhuriyetin değerini bilen, cumhuriyetin ilke ve ideallerine sahip çıkan kuşaklar yetiştirmekle sorumluyuz. Çocuklarımızı çok seviyorum. Güçlü bir eğitimle ve fırsat eşitliği içinde büyüyen çocuklarımızdan nice kahramanlar çıkacak. Bilimde, eğitimde, ekonomide, teknolojide, sanatta ve hayatın her alanında dünya çapında kahramanlar olacaklar. Onlar tarih yazacak, bizler anneleri ve babalarıyla birlikte gurur duyacağız.

Bu büyük yolculukta yapmamız gerekeni büyük önderimiz Mustafa Kemal Atatürk, en yalın şekliyle şöyle özetlemişti: ‘Çocuklarımızı düşüncelerini hiç çekinmeden açıkça ifade etmeye, içten inandıklarını savunmaya, buna karşılık da başkalarının samimi düşüncelerine saygı beslemeye alıştırmalıyız.’ Çocukların bu anlayışla yetiştiği bir ülke güçlü, mutlu, huzurlu olur. Biz, böyle bir ülke yaratmak için yola koyulduk. İçinde bulunduğumuz bu zor günler, bizi mücadele azim ve kararlılığımızdan bir adım geriye düşüremeyecek.

Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında da demokrasiye, eşitliğe, adalete ve hürriyete dayalı bir ülkeyi hep birlikte var edeceğiz. Bir adım bile geri atmayacak, bir milim bile geri durmayacağız. Çocuklarımız için geri adım atmayacağız. Gençlerimiz için geri adım atmayacağız. Her şey çok güzel olacak. Her şey çok güzel olacak. Her şey çok güzel olacak."