İmamoğlu, Silivri'den Maltepe'ye yapay zeka ile seslendi: Sözümde duracağım asla geri adım atmayacağım

Yayınlanma: 29.03.2025 - 14:05

Güncelleme: 29.03.2025 - 14:20

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun mektubunu binlerce yurttaşın akın ettiği tarihi Maltepe Mitingi'nde okudu. Mektubun bir kısmı ise yapay zeka ile hazırlanan İmamoğlu'nun sesi ve görüntüsüyle dinletildi.

"BU UYDURUK DAVADA KENDİSİNİ AKLAMAK ZORUNDA OLAN BEN DEĞİLİM"

İmamoğlu, yurttaşa şöyle seslendi:

"Gençler Recep Tayyip Erdoğan'a vatandaşa saygı göster, milletin iradesine el uzatma diyorlar ama Erdoğan bu seslere kulaklarını tıkıyor. Birbiri ardında haksız hukuksuz talimatlar veriyor. Her şeyi kendisi yaptığı halde asla sorumluluk üstlenmiyor. 3 günde 26 milyar dolar uçup gitti. Hiç utanmadan bunun sorumluluğunu da protesto halkını kullanan halkımıza yüklüyorlar. Milletimize boyun eğdirmeye çalışıyorlar. Başaramayacaklar, başaramayacaklar! Bu millet 7 düvele boyun eğmemiş sandıktan kaçanlara mı boyun eğecek? Bu parmaklıklar benim için yok hükmünde. Çünkü ben hiçbir suç işlemedim. Belediye başkanı olarak yaptıklarımdan pişmanlık değil gurur duyuyorum. 48 idari, 51 şahsi soruşturmadan alnımın akıyla çıkmış biriyim. Onlara haydi oradan diyorum! Bu uyduruk davada kendisini aklamak zorunda olan ben değilim. Erdoğan bana karşı her hamlesiyle seçimden kaçan biri olduğunu gösteriyor. Bu mertlikten kaçan hamlesiyle kendisini sevenleri utandırıyor.

Millet iradesine değil ele geçirdikleri güce inananlar kaybedecekler. Hep birlikte iktidarın hesabını boşa çıkardınız. Haklarınıza, geleceğinize ve özgürlüğünüze sahip çıktınız. Atatürk'ün dediği gibi hepiniz özgürlük benim karakterimdir dediniz. Sizinle gurur duyuyorum. Zorbalığa boyun eğmeyeceğiz."

Mektubun kalanı İmamoğlu'nun yapay zeka ile yapılmış görüntüsü ve sesiyle şöyle aktarıldı:

"Mertlikle namertliği yeneceğiz. Bu yola çıkarken de ifade ettiğim gibi ben makama değil uzun, zorlu bir yola talibim. Bir avuç insanın daha ne tertipler kurabileceğini çok iyi biliyorum. Ama hiç korkum yok çünkü arkamda, yanımda siz varsınız. Millet zalimin zulmün karşısında birleşmiştir. Gençler, kadınlar ayaktadır. Bu millet teslim alınmayacağını göstermiştir. millet tüm tuzakları ezip geçeceğini göstermiştir. Hak yemem, hakkımı da yedirmem dedim. Ne olursa olsun bu mücadeleden bir adım geri atmam dedim. Sözümde duracağım asla geri adım atmayacağım. Cumhurbaşkanı adayı olarak dürüstçe, mertçe çalışacağım. Demokratik bir düzen için korkmamdan yılmadan yorulmadan mücadele edeceğim. Kendimi önce Allah'a, sonra milletime emanet ediyorum. Millet bütün iktidarlardan büyüktür."