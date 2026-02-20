İmamoğlu: Siyasete başladığımdan bugüne geçen 18. Ramazan'a Silivri'de girdim

Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, Ramazan ayı dolayısıyla yaptığı açıklamada, bu yıl 18’inci Ramazan’ını Silivri’de karşıladığını ifade etti.

"18. RAMAZAN’A SİLİVRİ’DE GİRDİM"

Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisinden paylaşılan mesajında İmamoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün iftar sofrasında dualarım 86 milyon vatandaşımız içindi. Siyasete başladığımdan bugüne geçen 18. Ramazan’a Silivri’de girdim. 2009 yılında ilçe başkanı olduğum Ramazan’dan bugüne 17 yıldır komşularımın, hemşehrilerimin sofralarına misafir oldum. Belediye başkanı olduğum 11 yıl Kadir Gecesi’nde 'Hayırlı İftar Soframız'la, şehit ve gazi ailelerimizle, muhtarlamızla ve vatandaşlarımızla onların sofralarında bulunmanın onurunu yaşadım."

"BU AKŞAM İFTAR SOFRASINDA GÖZLERİMİ YUMDUM..."

"Hüznü, bereketi, sevinci, yokluğu, yoksulluğu… Her ne varsa o yurttaşın evinde onu yaşadım. Birlikte dua ettik, can cana olduk, dertlere derman olmaya gayret ettik. Birbirimizi hissettik ve hizmetlerimize ışık tutan sohbetlerimiz oldu.

Bu akşam iftar sofrasında gözlerimi yumdum, tatlı yüzünü gözlerimin önüne koydum. Pamuk yanaklı ninelerimden, beni yetiştiren evimizin kadınlarından, Havva halamı kaybetmenin verdiği hüzünle onun için dua ettim. Beni yetiştiren güzel halamın ruhuna rahmet olsun. Mekânı cennet olsun. Mutlaka Akçaabat Zavana (Salacık) köyüne geleceğim, mezarının başında seninle buluşacağım."