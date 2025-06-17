İmamoğlu, tarihi savunmasının tam metnini paylaştı: 'Bu savunma aziz milletimin savunmasıdır!'

Tutuklanan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek’e yönelik söylediği sözler nedeniyle yargılandığı davanın ikinci duruşması dün yapıldı.

Duruşma, Silivri’deki Marmara Ceza Yerleşkesi 2 No’lu duruşma salonunda yapıldı. CHP lideri Özgür Özel, İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Dilek İmamoğlu, milletvekilleri ve çok sayıda partili duruşmayı izlemeye geldi.

Ekrem İmamoğlu savunma yaptı. Mahkeme başkanı duruşmaya 5 dakika ara verdi. Jandarma, bu beş dakikalık süreçte İmamoğlu’nu salondan çıkarmak istedi. Tepki gösteren İmamoğlu “Çıkmak istemiyorum, zorla götürün beni” dedi ve yerine oturdu. İmamoğlu, Özgür Özel’e dönerek “Tekrar başımız sağ olsun” dedi.

Duruşma 16 Temmuz’a ertelendi.

SAVUNMASI ALKIŞLANDI

Yer yer duygusal anlara da kapılan İmamoğlu, sosyal medya hesabının kapatıldığına, fotoğraflarının ve ses kayıtlarının kaldırıldığına dikkat çekerek “Bilin ki siz beni bu milletin gönlünden silemeyeceksiniz” dedi. “Silemeyeceksiniz” kelimesini heceleyerek ve vurgulayarak söylemesi üzerine salondaki izleyiciler, alkışladı. Mahkeme başkanı, uyarı yaparak aynısının yaşanması durumunda salonu boşaltacağını söyledi.

Savunmasında "Biz yargılanmıyoruz, cezalandırılıyoruz" diyen İmamoğlu, "Biz 90 gündür, hatta bazılarımız 250 gündür tutsak; yargı tacizine maruz kalıyoruz. Psikolojik işkence ve düşman hukuku ile karşı karşıyayız. Kumpaslar, iftiralar, algı operasyonları, gizli tanık yalanları ve geçmişi suç dolu insanların iftiralarıyla esir tutuluyoruz. Bu bir yargılama değil, doğrudan cezalandırmadır" diye konuştu.

SİYASİ YASAK TALEP EDİLDİ

Duruşma öncesi savcı, İmamoğlu’nun İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek’e yönelik sözleri nedeniyle söz konusu suçları işlediği kanaatine vararak, İmamoğlu hakkında “kamu görevlisine karşı görevinden dolayı alenen hakaret”, “tehdit” ve “terörle mücadelede görev almış kişileri hedef göstermek” suçlarından 2 yıl 8 aydan 7 yıl 4 aya kadar hapis cezası talep etti.

Ayrıca kamuoyunda “siyasi yasak” olarak bilinen TCK 53. maddesinin uygulanması da istendi.

İMAMOĞLU, SAVUNMASININ TAM METNİNİ PAYLAŞTI

Son olarak İmamoğlu, avukatları aracılığıyla dünkü tarihi savunmasının tam metnini paylaştı.