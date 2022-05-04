İmamoğlu Trabzon'da konuştu: Hazır olun sözleşme yapacağız

04 Mayıs 2022 Çarşamba, 13:42

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Trabzon'da Bayramlaşma Programı'nda konuştu.

Konuşmasının başında, kendisi hakkında iktidar çevrelerinin dile getirdiği "Ekrem İmamoğlu Trabzon'a, Rize'ye Artvin'e niye gitti?" tartışmasına yanıt veren Ekrem "Sebeplerimiz var ama bunlar bayramı bile unuttular. Bayramda insan memleketine gider. Yanınıza gelmeyeceğim de nereye gideceğim" ifadelerini kullandı.

İmamoğlu, “Önümüzde zor bir süreç var. 1 yıl dişimizi sıkacağız hep birlikte mücadele edeceğiz. Aynen İstanbul’da olduğu gibi. Benim partim beni İstanbul’a aday gösterdi. Buna vesile olan Genel Başkanım sayın Kemal Kılıçdaroğlu’na minnet duyuyorum" dedi.

"BU BİRLİKTELİĞİ BÜYÜTMELİYİZ"

CHP'nin yer aldığ altı muhalefet partisinin ortak çalışmasına da işaret eden İmamoğlu, "Onların bu mücadelesine hep birlikte destek olmakla yükümlüyüz. Bu kardeşiniz, milli duygularıyla, insani duygularıyla Trabzon'da söz veriyor. Bu sürecin en çok çalışan neferi ben olacağım. Ama yetmez, bu siyasi birlikteliği büyütmeliyiz. İktidar partisine oy verenler için de mücadele edeceğiz. Onları bu zulümden kurtaracağız" vurgusu yaptı.

"BU SORUNU DA BİZ ÇÖZECEĞİZ"

Dış politikaya yönelik eleştirilerde de bulunan Başkan İmamoğlu, "Yanlış dış politika süreçleri olmasaydı bugün burada olmazdık. Bu sorunu da biz çözeceğiz. Bugün 'kötü', yarın 'iyi'. İşine geldin kapısına git, işine gelmedi düşman yap... Olmaz. Biz o terbiyeyi Atatürk'ten aldık. 'Yurtta barış, dünyada barış' dediğin yerde aynı zamanda güçlü Türkiye demektir" diye konuştu.

FOTOĞRAFI ANLATTI: KUSURA BAKMAYIN

İmamoğlu, Süper Lig'de Trabzonspor'un şampiyonluğu göğüslemesine ilişkin de, yıllar sonra şampiyonluk gördüğünü belirterek "İlk kez o akşam kızımla maç izledim. Büyük oğlum ve küçük oğlum maç izlemeye buraya geldi. Aslında eşim fotoğrafımızı çekmiş. Kusura bakmayın da gözümden yaş aksın. 13 yaşındaydım şampiyonluk yaşadığımda. İlk şampiyonluğu da hatırlıyorum. Büyük oğlum da telefonlar aradı ağlıyordu şampiyonluk gecesi. Her şampiyonluk bu duygularla yaşansın" ifadelerini kullandı.

"GÖSTERİLERİ ÇOK BEĞENDİM"

Şampiyonluk sonrası Trabzon'da yapılan kutlama gösterilerinini çok beğendiğini ifade ederek "Enerjisi yüksek. Trabzon'da yerel yöneticiler niye tekno grubu getirip bugüne kadar konser yapmadılar düşünsünler. Ne güzel hayatlarında unutulmayacak anılar elde edildi" yorumu yaptı.

"HERŞEY ÇOK GÜZEL OLACAK, OLUYOR"

İmamoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"İstanbul'a zımba gibi dönüyorum, ama sözünüzü alarak gideceğim. Hazır olun sözleşme yapacağız. Ama yazılı değil, sizin sözünüz yeter. Hazır mıyız? Bakalım hatırlayacak mısınız... 'Her şey çok güzel olacak.' Oluyor, oluyor, oluyor. Sizi sevgiyle kucaklıyorum, Allah sizi korusun. Allah bu şehri korusun. Allah bu memleketi korusun."