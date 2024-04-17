İmamoğlu, Turgut Özal'ı anma programına katıldı
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 8’nci Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın ölümünün 31’nci yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen anma törenine katıldı.
Türkiye Cumhuriyeti’nin 8’nci Cumhurbaşkanı Turgut Özal, vefatının 31. yılında Topkapı’daki Anıt Mezar’da düzenlenen törenle anıldı.
Törene Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu, 3. Kolordu Komutanı Korgeneral Sezai Öztürk ile Turgut Özal’ın ailesi ve vatandaşlar katıldı.
Merhum Özal’ın öz geçmişinin okunması ve saygı duruşuyla başlayan tören okunan
duayla sona erdi. İmamoğlu, anma töreni sonrası Özal ailesine taziyelerini
sundu.
ANI MEKANINI ZİYARET ETTİLER
Resmi törenin ardından Yılmaz, Gül ve askeri erkan, İmamoğlu
eşliğinde İBB tarafından yapımı 2023 yılında tamamlanan ‘8’nci Cumhurbaşkanı
Turgut Özal Anı Mekânı’nı ziyaret etti. Heyet, merhum Özal’ın fotoğraflarının yer
aldığı müze bölümündeki koleksiyonları inceledi.
ÇOK ÖZEL BİR DÖNEME İMZA ATTI, MÜHRÜNÜ BASTI
İmamoğlu, ‘8’nci Cumhurbaşkanı Turgut Özal Anı Mekân’ında Turgut Özal Platformu’nun düzenlediği panele de katılarak kısa bir konuşma yaptı.
Özal’la çocukluk yıllarında tanışma hikayesini paylaşan İmamoğlu, “Çocuk
yaşta merakla otobüsüne yaklaşıp gördüğüm ve ilgiyle takip ettiğim ve 10-11
yıllık özellikle o dönemdeki zaman diliminde Türkiye Cumhuriyeti'nin 100 yılı
aşkın zamanında çok özel bir döneme imza atmış, mührünü basmış, hizmetleriyle
farklı tutum ve tavırlarıyla birçok konuda tıkanmışlığın önünü açmış rahmetli
Turgut Özal'ın çok değerli katkısı olmuştur… Takip ettiğim bir süreçten sonra
dünyanın en güzel şehrine Belediye Başkanı olup beğeniyle takip ettiğim bir
Cumhurbaşkanımızın burada bir müzesinin yapılmasına katkı sunabilen bir kişi
olabiliyorsam bu da benim aynı zamanda hem Türkiye Cumhuriyeti'ne minnet
duymamı gerektiriyor, hem de böylesi güzel bir süreci bize emanet eden Mustafa
Kemal Atatürk'e de elbette hepinizin huzurunda minnet duygularımı iletmek
istiyorum” diye konuştu.
“HOŞGÖRÜ ÜLKESİ OLMAK DURUMUNDAYIZ”
Anı Mekanının yapılış sürecini özenle takip ettiğini kaydeden İmamoğlu, “Umarım devletimize ve milletimize hizmet etmiş bütün devlet büyüklerimizin, devletimizin hizmet etmiş bütün insanların hak ettikleri değeri, hak ettikleri ortamı yaşadıkları, herkesin hoşgörüsüyle karşıladıkları uyumlu, birbirine saygı duyan, birbirini minnetle yad eden, birbirine teşekkür edebilecek bir geleceği ülkemizde hep beraber var ederiz. Gerçekten hoşgörü ülkesi olmak durumundayız. Birbirini çok seven yurttaş bütünü olmak zorundayız. Doğusu batısı, güneyi, kuzeyi, farklı inancı, farklı yaşam biçimiyle bir vatanın önemli bireyleri parçası olma bilinciyle hareket etmek zorundayız. Rahmetli Özal da bunu aşılamak için büyük gayret göstermişti. Tekrar 8’nci Cumhurbaşkanımız merhum Turgut Özal'ı rahmetle, minnetle anıyorum” ifadelerini kullandı.
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