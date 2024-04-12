İmamoğlu'ndan memleketi Trabzon'da 'yeni dönem' vurgusu: 'Beni geçecek adam doğmadı kardeşim!'

31 Mart'ta bir kez daha İBB Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu, bayram ziyareti için memleketi Trabzon'a geldi. İmamoğlu, burada halk buluşmasında konuştu, 'demokrasi' ve 'yeni dönem' vurgusu yaptı. İBB Başkanı, "Beni geçecek adam doğmadı kardeşim. Beni geçene de arkadan çelme takmam, vallahi de billahi de alkışlarım" dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 12.04.2024 - 14:51
İmamoğlu'ndan memleketi Trabzon'da 'yeni dönem' vurgusu: 'Beni geçecek adam doğmadı kardeşim!'
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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Şeker Bayramı için memleketi Trabzon'a geldi.

Burada sevgi seli ile karşılaşan İmamoğlu, yurttaşlarla bir araya geldi.

İmamoğlu, ardından Ortahisar ilçesinde 'Halk Buluşması'nda halka hitap etti.

"REJİMİ YAYINDAN ÇIKARIR, BAŞKA BİR REJİM ORTAYA KOYMAYA KALKARSAN..."

İBB Başkanı'nın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

* Trabzon'un bir evladıyım. Ortaokulu, liseyi burada okudum. Bu şehir Kanuni Sultan Süleyman'ın doğduğu bir şehir. Onun doğduğu mahallede büyüdüm. Yine Fatih Sultan Mehmet'in yurt edindiği İstanbul'da yaşama başladım ve İstanbul'da belediye başkanı oldum.

* Bu nasıl bir şey biliyor musunuz? Bu olsa olsa Atatürk'ün Cumhuriyeti'nde olur. Atatürk'ün kurduğu bu Cumhuriyet herkese fırsat eşitliği verir. O sandık, hepimizin eşitlendiği gündür. İşçisi, emeklisi, öğrencisi, öğretmeni... Eksik tarafı var. Bazen demokrasi bazen Cumhuriyet arzu ettiğimiz seviyeye gelmez. İnsanlarını ihmal eder. Bu hatalar yanlış uygulamalar yüzünden olur. Hele ki rejimi yayından çıkarır başka bir rejim ortaya koymaya kalkarsan; olan önce emeklilere, kadınlara olur. Zulüm çektirir.

"PRANGALARINIZI SÖKÜP ATIN, ARTIK MİLLETE HİZMET EDİN!"

* 31 Mart'ta siz o mührü vurdunuz ya... Şimdi artık yeni dönemin zamanı. O yüzden tam yol ileri diyoruz. Benim kapım Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının hepsine açık. Partisi, inancı fark etmeksizin... Seçim bitti, artık hizmet zamanı. Şu prangalarınızı söküp atın, artık millete hizmet edin! 

"BENİ GEÇECEK ADAM DOĞMADI KARDEŞİM"

* Biz demokrasi aşığıyız. Daha çok dinleyeceğiz, daha çok üreteceğiz. Bu, milletin ayağa kalkmasıdır. Büyüklerimin bana vasiyetidir; 'Makamın büyüdükçe başın öne eğilsin'. Biz bu anlayışın neferleri olacağız. Allahım beni aileme, Trabzonlulara, beni bu cennet vatana, şehrim İstanbul'a mahçup etme. Ben diyorum ki "Beni geçecek adam doğmadı kardeşim." Beni geçene de arkadan çelme takmam, vallahi de billahi de alkışlarım. Çünkü millete hizmette kaybeden olmaz ki, hepimiz kazanıyoruz.

AİLE BÜYÜĞÜNÜ VE ANNEANNESİNİ ZİYARET ETTİ

Ekrem İmamoğlu bugün Trabzon'un Akçaabat ilçesinde yaşayan aile büyüğü Havva Cimşit (93) ve anneannesi Emine İnan İmamoğlu'nu (97) ziyaret etti.

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez ve CHP Trabzon İl Başkanı Mustafa Bak'ın eşlik ettiği İmamoğlu, yakınlarıyla bayramlaşıp, sohbet etti.

Ekrem İmamoğlu, eşi Dilek Kaya İmamoğlu, çocukları Semih İmamoğlu ve Beren İmamoğlu ile baba ocağı Cevizli Mahallesi'nde de aile kabristanlığına ziyaret gerçekleştirip, dua etti.


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