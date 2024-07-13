İmamoğlu, Türkiye’nin bir avuç insanı mutlu edenlerden bıktığını söyledi:

Yayınlanma: 13.07.2024 - 04:00

Güncelleme: 13.07.2024 - 04:00

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) iştirak şirketi İSKİ’nin tamamlanan hizmetleri için Esenyurt Cumhuriyet Meydanı’nda “Avrupa 2. Bölge Dere Islahı ve Bakım Onarımı Tanıtım Töreni” İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun katılımıyla düzenlendi.

Törene İmamoğlu’nun yanı sıra Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi ve Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün katıldı. Avcılar, Bakırköy, Başakşehir, Büyükçekmece, Beylikdüzü, Çatalca, Esenyurt, Küçükçekmece ve Silivri ilçelerini kapsayan proje için 3 milyar lira yatırım yapıldığı öğrenildi. 44 ayrı derede, 555 bin 623 metre dere temizliği yapılarak ıslah işlemlerinin tamamlandığı aktarıldı.

‘ÇOCUKLARIN GELECEĞİ’

İmamoğlu, tamamlanan ıslah ve dere temizliği çalışmasının yaklaşık 4 milyon kişiyi ilgilendirdiğini kaydederek “Bizim için çözüm demek durumu idare etmek değil, kalıcı çözüm bulmak demektir. Günü kurtarmak, durumu idare etmek, göz boyamak ya da seçimi kazanmak için çözüm üretme pozisyonu bizim pozisyonumuz değil. Bizim hedefimiz çocukların geleceğini kurtarmaktır” dedi.

“Milletin parasını, millet için harcamaya devam edeceğiz” diyen İmamoğlu, “Milletimiz bir avuç insanı mutlu eden insanlardan bıktı. Onları evine yolladı, yollamaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.