İmamoğlu ve çocuk arasında güldüren 'TRT' diyaloğu: 'Bir türlü beni göstermiyorlar ne yapayım?'

Yayınlanma: 25.02.2024 - 11:23

Güncelleme: 25.02.2024 - 11:23

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun seçim çalışmaları sürüyor. Saha ziyaretleri sırasında basın toplantısı öncesi bir çocuğun İmamoğlu'na 'Hangi kanal TRT Haber mi?' diye sorması üzerine komik anlar yaşandı. İmamoğlu, çocuğa '“Bilmiyorum ki, TRT Haber, o gelmiyor, buraya uğramıyor pek. O gelirken yolunu kaybediyor, sonra diyorlar ki ‘Bulamadık sizi’” yanıtını verdi.

Bunun üzerine çocuk İmamoğlu'na TRT için "Ağlıyor mu?" diye sordu. İmamoğlu ise " “Bir türlü beni göstermiyorlar, ne yapayım ben de” dedi.



