İmamoğlu ve MHP'liler arasında gerginlik! MHP İlçe Başkanı Arzu Karaalioğlu karşısına dikildi: 'Geri bas...'

MHP Sancaktepe İlçe Başkanı Arzu Karaalioğlu, seçim çalışmaları kapsamında ilçede bir dizi ziyaretlerde bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun MHP standını ziyaret etmesinden 'rahatsız oldu.' İmamoğlu ve ekibinin karşısına dikilen Karaalioğlu, "Geri basın geri..." dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 24.02.2024 - 20:24
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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu önceki gün seçim çalışmaları kapsamında Sancaktepe’yi ziyaret etti.

CHP Sancaktepe Belediye Başkan Adayı Alper Yeğin ile birlikte yurttaşlarla çay içip sohbet eden İmamoğlu, MHP standını ziyaret etmek isteyince ortalık bir anda karıştı.

KARŞILARINA DİKİLDİ: ‘GERİ BASIN’

MHP Sancaktepe İlçe Başkanı Arzu Karaalioğlu, İmamoğlu ve ekibinin karşısına dikilerek çadıra girişlerine izin vermedi.

Karaalioğlu, "Geri basın geri... Gidip pazarlık masasına oturduklarınızla demlenin" sözleriyle İmamoğlu’nu hedef aldı.

İmamoğlu ise "Az sakin olun ya" diyerek tepki gösterdi. O anlar kameralara yansıdı.



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