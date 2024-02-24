Kurum'dan İmamoğlu'na davet yanıtı: 'Herhangi bir davet yapılmamış'

Ekrem İmamoğlu Sirkeci-Kazlıçeşme raylı sistemler açılışına davet edildiğini açıklamıştı. Murat Kurum yaptığı açıklamada, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun İmamoğlu'nu davet etmediğini ileri sürdü.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 24.02.2024 - 14:38
Kurum'dan İmamoğlu'na davet yanıtı: 'Herhangi bir davet yapılmamış'
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Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı Murat Kurum, Sancaktepe’de katıldığı bir program sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtladı. 

Bir basın mensubunun İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun "İlk kez; Sirkeci-Kazlıçeşme raylı sistemler açılışına Ulaştırma Bakanı tarafından davet edildim" söylemi hakkında sorusunu yanıtlayan Kurum, İmamoğlu'nun etkinliğe davet edilmediğini söyledi. Kurum, "Başkan İstanbul’da yaşamadığı için kendi kendine hayali davetler yapıyor" diyen Kurum, şöyle devam etti: "Ben dün Altyapı ve Ulaştırma Bakanımızla beraberdim. Kendisine herhangi bir davet yapılmamış" ifadelerini kullandı.

İMAMOĞLU NE DEMİŞTİ?

İmamoğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu tarafından Sirkeci-Kazlıçeşme raylı sistemler açılışına davet edildiğini açıklamıştı.

Uraloğlu'na teşekkür eden İmamoğlu, programa katılacağını bildirmişti. İmamoğlu, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Ben bu şikayeti sıklıkla yaptım ya hani; son günlerinde akılları başına geldi diyeceğim. Bu sefer beni ilk kez; Sirkeci-Kazlıçeşme raylı sistemler açılışına Ulaştırma Bakanı tarafından davet edildim. Vallahi teşekkür ediyorum kendisine. Peki şimdi ben ne yapacağım? Pazartesi oraya gideceğim. Pazartesi niye gideceğim biliyor musunuz? Bakın bu ülkede bazı alışkanlıkları böyle yapa yapa değiştireceğiz. Şunun için gideceğim o açılışa; O bakanlık, o makamlar; onlar kadar benim kardeşim, benim. Benim makamım, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, benim kadar onların. Bunu onlara öğretene kadar, bunu her yerde anlatacağım."


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