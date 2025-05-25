İmamoğlu ve Özel'e destek sözü vermişti: Muharrem İnce'den '3'üncü yol' çağrısı

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, "Memleketi bu iki kutuplu siyaset anlayışından çok hızlı bir şekilde çıkarmak lazımdır. Bunun için gerekli olan 3. Yolun tahkim edilmesidir. Her kesimden namuslu insanların bir araya geleceği bu yol, ülkeyi içinde bulunduğu çıkmazdan hızlı bir şekilde çıkaracak; adalete, devlete ve kurumlarına olan güveni yeniden tesis edecektir" dedi.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Türk siyaseti sancılı bir dönemden geçmektedir. Kısır tartışmalar, siyasetin var oluş sebebi olan vatandaşın derdini çözme işlevini perdelemekte, gerçekte hiçbir işe yaramayan siyasi kamplaşmalar ve polemikler, siyasi safları sıkılaştırırken memleketin sorunlarının çözümünü ötelemektedir. Siyaset, fikir ayrılıklarından ziyade inatlaşmanın aracı haline dönüşmekte, seçmen ne olursa olsun, ne söylenirse söylensin, ne yapılırsa yapılsın en istemediği kampın karşısına oy vermekte, böylelikle siyaset iki kutuba hapsolmaktadır. Halbuki demokrasi geleneğimiz çok çeşitli renklerin siyaset sahnesinde var olması üzerinedir. İki kutuplu siyaset ne olursa olsun ne yapılırsa yapılsın senin hiç istemediğinin karşısındakine oy vermeni dayatmaktadır. Seçmen istemeye istemeye de olsa bir tarafa oy vermeye ve oy verdiği yerdeki saçmalıklara, namussuzluklara göz yummaya mecbur bırakılmaktadır. Memleketi bu iki kutuplu siyaset anlayışından çok hızlı bir şekilde çıkarmak lazımdır. Bunun için gerekli olan 3. Yolun tahkim edilmesidir. Her kesimden namuslu insanların bir araya geleceği bu yol, ülkeyi içinde bulunduğu çıkmazdan hızlı bir şekilde çıkaracak; adalete, devlete ve kurumlarına olan güveni yeniden tesis edecektir."

İMAMOĞLU'NA DESTEK SÖZÜ VERMİŞTİ

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, İBB'yi hedef alan operasyonlara karşı 22 Mart günü Saraçhane'deki belediye binasının önünde düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullanmıştı:

"Size şunu söyleyeyim, son bir şey söyleyeyim. Bakın, son bir yerel seçim yaşadık. Bu yerel seçimde Cumhuriyet Halk Partisi’nin genç bir genel başkanı birinci parti çıkardı CHP’yi. Şimdi önümüzde bir genel seçim ve cumhurbaşkanlığı seçimi var. Ben de yıllarca CHP’ye kırk iki yıl hizmet etmiş bir ağabeyiniz, kardeşiniz olarak önümüzdeki seçimde bu genç genel başkanın yeniden, yerel seçimde olduğu gibi birinci çıkması için var gücümle çalışacağım, söz veriyorum.

Cumhuriyet Halk Partisi’nin iki cumhurbaşkanı adayı var. Birisi Sayın Kılıçdaroğlu, birisi ben. Yani ikimiz de kaybetmiş cumhurbaşkanı adaylarıyız. Şimdi bize düşen görev, CHP’nin yeni cumhurbaşkanı adayının koluna girip onun elini kaldırmaktır. Ben kendi adıma bunu yapacağım, söz veriyorum."