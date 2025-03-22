'İmamoğlu' yasağı... Valilik saatler kala Çağlayan'ı trafiğe kapattı
İstanbul Valiliği, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ifade vereceği Çağlayan Adliyesi'nin çevresindeki yolların trafiğe kapatıldığını duyurdu.
İstanbul Valiliği, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ifade vereceği Çağlayan Adliyesi'nin çevresindeki yolların trafiğe kapatıldığını duyurdu.
Valilik kararına göre, bugün saat 16.00'dan pazar günü (23 Mart) saat 08.00'a kadar kapalı olacak yollar şöyle:
METROYA DA YASAK!
Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından duyurduğuna göre, M7 metro hattının 'Çağlayan' durağı işletmeye kapatıldı. Buna göre, metrolar Çağlayan durağında durmayarak seferine devam edecek.
En Çok Okunan Haberler
-
- Akşener'in 'İmamoğlu' sessizliğinin nedeni belli oldu
- Erdoğan'a tepki gösteren isme 'kesin ihraç' talebi
- 'Kafamızı bozarlarsa Taksim'de olacağız!'
- İYİ Parti'den ilk açıklama!
- Avukatlar Taksim'e çıktı!
- CHP liderinden gözaltı ve yandaş medya sözleri!
- İmamoğlu'nun ilk ifadesi ortaya çıktı
- Protestolara katılanlara şafak baskını
- CHP'den MHP'ye 'kurultay' yanıtı!
- Protestolarda üçüncü gün