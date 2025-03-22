'İmamoğlu' yasağı... Valilik saatler kala Çağlayan'ı trafiğe kapattı

Yayınlanma: 22.03.2025 - 17:12

Güncelleme: 22.03.2025 - 17:34

İstanbul Valiliği, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ifade vereceği Çağlayan Adliyesi'nin çevresindeki yolların trafiğe kapatıldığını duyurdu.

Valilik kararına göre, bugün saat 16.00'dan pazar günü (23 Mart) saat 08.00'a kadar kapalı olacak yollar şöyle:

METROYA DA YASAK!

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından duyurduğuna göre, M7 metro hattının 'Çağlayan' durağı işletmeye kapatıldı. Buna göre, metrolar Çağlayan durağında durmayarak seferine devam edecek.