İmamoğlu yeni dönem vaatlerini anlattı: 'Biz bir tek şeyi kestik'

Yayınlanma: 21.02.2024 - 11:36

Güncelleme: 21.02.2024 - 12:36

Adil İstanbul Projesi Tanıtım Programı'nda konuşan İmamoğlu, sosyal yardımlara ilişkin açıklamada bulundu. İktidarı eleştiren İmamoğlu, "Sosyal yardımları partizanlığın bir aracı olarak evirdiler." dedi.

"KİRLİ HORTUMU KESTİK"

İmamoğlu, şunları söyledi:

"Adaletsizlik olursa birlik ve beraberlik duygusunun ortadan kalkacağını, toplumları, kurumları içten içe çürüteceğini ifade etmek isterim. Ne yazık ki İstanbul bizden önce böyle bir süreç yaşadı. Sosyal adaletsizlik çok ağır boyutlara ulaştığı halde bu şehri adil hale getirmek çeyrek asırdır bu şehri yönetenlerin umurunda olmadı. Bu adaletsizliği istismar edip oya çevirmenin yollarına odaklandılar. Sosyal yardımları partizanlığın bir aracı olarak hatta bir oy hesabının gelişi veya gidişiyle ilgili bir kampanya sürecine evirdiler. Milyonlarca İstanbullu yoklukla ve yoksullukla mücadele ederken bir avuç insanın zenginleşme sürecine dönük bir israf düzeni kurdular. Tabi biz bu süreci tersine çevirmek için göreve talip olmuştuk. Hatırlayın, 2019 öncesi bu bozuk düzeni korumak için İstanbulluları korkutup tehdit etmeye bile kalkıştılar. ‘İmamoğlu gelirse sosyal yardımlar kesilir’ dediler. Biz bir tek şeyi kestik onu söyleyeyim; halkın bütçesinden bir avuç insana veya kendilerine yakın bir takım kurum kuruluşlara, vakıflara, derneklere para aktaran o kirli hortumu kestik. Bundan sıfır taviz verdik ve partizanlıktan tamamen arındırılmış, vatandaşa saygılı, toplumsal dayanışmayı öne çıkaran, gerçekten örnek halkçı bir sistemi kurduk. İsrafı bitirdik, hizmeti getirdik. Sonuç bu."

MURAT KURUM'A YANIT

AKP'nin İBB adayı Murat Kurum'un "Sıfır noktasından aldılar ve bitirdiler" sözlerine yanıt veren İmamoğlu, şöyle konuştu:

"O kadar sıfırla teslim aldık ki, geçen demiş ya müstakbel rakibim; sevgili aday arkadaşımız hani ‘sıfır noktasından aldılar ve bitirdiler’ diye. Doğru birçok şeyi sıfır noktasından aldık. Kreşler sıfırdı 100’e ulaştı, öğrenci yurtları… 5200 öğrenci şu an misafirimiz. Kent lokantalarından yeni doğan destek paketine, üniversite öğrencilerimize burstan ders atölyelerine… Bütün bunlar eşi benzeri görülmemiş çok önemli ve gerçekten çok değerli çözümler. Ama bizim sosyal adalet vizyonumuzun yalnızca bir yönünü gösteriyorlar. 180 bin kişinin özel sektörde iş bulmasına aracılık eden bölgesel istihdam ofislerimize, çiftçilere, üreticilere, balıkçılara İBB tarihinde ilk kez vermeye başladığımız desteklere, mahalle bakkallarına ve onları da destekleyen yardım alan vatandaşlarımızın da hızlıca bağ kurabileceği ‘Halk Bakkal’ projesi gibi… Özellikle işlerimize bakarsanız sosyal adalet vizyonumuzun yönünü de buradan görebilirsiniz. Biz yoksulluğun sürdürülüp siyaseten istismar edilmesini değil sonlandırılmasını hedefleyen bir anlayışla çalıştık. İnsanlarımız belediyeden aldığı yardım ve destekle değil çalışarak, üreterek kazandığı parayla rahatça yaşayabilsin diye yenilikçi çözümler geliştirdik."

VAATLERİNİ SIRALADI

Yeni dönem vaatlerini sıralayan İmamoğlu, şunları söyledi:

"İlk olarak çocuklara projede yer ayırdık. Çocuklarımız için çalışmaya devam ediyoruz. Kızlar okusun diye projemizi yeni dönemde hayata geçireceğiz. İhtiyaç sahibi ailelerimizin 1. sınıfa başlayan 30 bin anneye 3 bin lira annelerine teslim edeceğiz.

Sen oku diye başlattığımız projemize devam edeceğiz. 100 bin engelli, şehit çocuğu ve yoksulluk durumu bulunan öğrencilerimize 3 bin lira eğitim desteği vereceğiz.

39 ilçede 100’ün üzerinde okula beslenme desteği sağlamaya başladık. 2 milyon beslenme paketi dağıtacağız. Halk Süt projemize devam edeceğiz. Sofrasına süt gelmeyen çocuğumuz olmayacak.

Yuvamız İstanbullarda kısa mola merkezi yapacağız. Oralarda sadece kreşe gelen çocuklar değil yüzbinlerce çocuk faydalanacak. 100 yeni merkez açacağız. Böylelikle 200 kreşe ulaşacağız.

Çocuk oyun dünyası projesi için karşınıza çıktık. 2 tane büyük çocuk oyun dünyası merkezi açacağız. Milletin parasını millete vermeye devam edeceğiz.

Kadınların dertlerini dinledik ve sorunları çözümlere kavuşturacağız. İBB Kadın Merkezi’ni çoğaltıyoruz. İstanbul’da 10 yeni merkez daha açılacak. Ücretsiz mamografi ve ultrason çekimi hizmeti vereceğiz.

İstanbul Bebek Projesi kapsamında 0-2 yaş bebek sahibi yoksulluk sınırı altında olan ailelere bir paket bebek bezi ve bir kutu bebek maması karşılayacağız.

Anne adaylarının beslenmesine katkıda bulunmak için 100 bin anne adayına gıda destek paketi dağıtacağız. 10 İBB Çamaşırhanesi kuracağız bu çok talep edildi.

İktidarın yanlış ekonomi yönetimi faturasını en çok ödeyen kesim dar gelirliler oldu. Nakdi yardım 300 binden 2 milyonu geçti. Vatandaşa 6 kat fazla destek verdik.

600 bin haneye nakdi destek vereceğiz. Tek maaş ile geçinen emekli vatandaşımıza yıllık 10 bin lira pazar desteği sağlayacağız.

Emekli maaşı ile geçinen emeklilere günde 1 ekmek ücretsiz verilecek. Kent lokantaları projemiz çok sevildi. Özellikle öğrenciler ve emekliler kullanıyor. Her yerden talep gelmeye başladı. Her ilçeye bir kent lokantası diyerek 5 sene içerisinde sayı 39’a çıkacak ve buralarda kadın istihdamını önde tutacağız.

Evlenmek isteyen genç çiftlere yardım edeceğiz. 100 bin çifte 30 bin lira destek vereceğiz. Tek maaş ile geçinen ailelere ulaşım desteği sağlayacağız. Tek asgari ücretle geçinen ailelere 10 bin lira pazar desteği sunacağız. Şehit ve Gazi yakınlarına 5 bin lira nakit destekte bulunacağız.

100 bin üniversiteliye 15 bin lira destek vereceğiz. İBB olarak eğitimine İstanbul’da devam eden 100 bin üniversiteliye ise ücretsiz ulaşım desteği vereceğiz.

Engellilerin ruhsal ve bedensel gelişimelerine destek sağlamak amacıyla projesi kararlaştırılmış olan Levazım'daki Engelli Bireyler Spor Merkezi'ni hızla tamamlayacağız. Engelli çocuklarımız için özelleştirdiğimiz ağız ve diş sağlığı merkezlerinde tedavi hizmetlerine başlayacağız. Engelli çocuk sahibi kadınlara 5 bin TL destek sağlayacağız."

"HUKUKEN, AHLAKEN, SİYASETEN HAKLIYIZ"

İmamoğlu, konuşmasının devamında şunları söyledi:

"Bütün çabamızın amacı sizlere bu şehirde kimsesiz ve sahipsiz olmadığınızı göstermektir. Bir yandan yıllardır ihmal edilen ve kangren olmuş sorunlarını çözerken, altyapıdan ulaşıma, metrodan yeşil alana şehrimizi dünya medeniyetleriyle yarışacak seviyeye taşırken; bir yandan da adalet dağıtıyoruz. Bu yolda bizi hiç kimse durduramadı, durduramayacak. Çünkü gücümüzü aldığımız yer çok güçlü. Gücümüzü sizlerden ve yasalardan alıyoruz. Hukuken, ahlaken, siyaseten yüzde yüz haklıyız. İsraf düzeninin hiçbir temsilcisi, bu şehirde yaşayan çocuğun, gencin, annenin, emeklinin ihtiyaç sahibinin yanında olmamızı engelleyemedi, engelleyemez. Bize karşı kim hangi oyunu oynarsa oynasın, kim engellemeye çalışırsa çalışsın bütün arkadaşlarımla daha güçlü çalışmaya devam edeceğim."