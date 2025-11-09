Cumhuriyet Gazetesi Logo
İmamoğlu yeni seçim şarkısını paylaştı: ‘Halep oradaysa arşın burada!’

9.11.2025 18:16:00
Tutuklu cumhurbaşkanı adayı ve seçilmiş İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yeni seçim şarkısını paylaştı ve "Halep oradaysa arşın burada!” notunu düştü.

Cumhurbaşkanı adayı ve seçilmiş İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 18 Mart günü İstanbul Üniversitesi tarafından diploması iptal edildikten sonra, 19 Mart günü konutuna düzenlenen operasyonla gözaltına alındı ve 23 Mart günü çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak Silivri'deki Marmara Cezaevi'ne gönderildi.

231 gündür cezaevinde olan İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yeni seçim şarkısını paylaştı.

İmamoğlu, daha önce bir mitingde kullandığı "Halep oradaysa arşın burada" sözüne de paylaşımında yer verdi.

