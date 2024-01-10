İmamoğlu, yurttaşların yerel seçimde demokrasi mesajı vereceğini vurguladı: 'İnsanları ayrıştırmayız!'

Yayınlanma: 10.01.2024 - 04:00

Güncelleme: 10.01.2024 - 04:00

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, restore edilen Ataköy Baruthane yapılarının açılış töreninde açıklamalarda bulundu. İmamoğlu konuşmasında yerel seçimlere ilişkin şu mesajları verdi:

- Başkalarını ayrıştırıp bir düşmanlık sahası oluşturmuyoruz. İnsanlara hizmet ederken onları ayrıştırmayan bir ekibiz. Bize tam da bunun tersi biçimde saldırıya geçenlere buradan söyleyeyim. Size bu millet haddinizi 31 Mart 2024’te bildirecek.

KANAL İSTANBUL ÇIKIŞI

- Ecdadımıza sahip çıkmak çok değerli. Lafla değil, icraatla faaliyetlerimizi yürütüyoruz. Göz boyamıyoruz. Şehri yararak Kanal İstanbul yapmanın bu kente zararlı olduğunu anlatıyoruz. Başka bir anlayış da “İstanbul’u baştan başa yaracağız” diyor. Bu dönemde odağımız 16 milyon insanımız.

NEZAKETLİ BİR SEÇİM OLSUN

- Mirasın harabeye dönüşmesine fırsat vermişseniz bu sahici değildir. İstanbul’da istismara asla izin vermeyeceğiz. Cumhur İttifakı ile ilgili söyleyeceğim tek şey şudur. Umuyorum gayet nezaketli ve faaliyet odaklı bir seçim olsun. Bizim bu dönemde centilmence olmayan üsluplarla hareket edildiğinde ben ya da yol arkadaşlarım cevabını veririz. İstanbul’a aday olan Sayın Murat Kurum nezaketimizi en iyi bilenlerden biri. Tarihi bir yerel seçim arifesindeyiz. Ben rakibimi biliyorum. Arkamda kimin koştuğuna bakmam. Ben önümde kıracağım rekorlara bakarak koşmaya devam edeceğim. Demokrasi dersi vereceğiz.

DAHA ZOR OLACAK

Öte yandan İmamoğlu seçimle ilgili bir açıklama da Reuters’e yaptı. İmamoğlu Murat Kurum’u yenebileceğinden emin olduğunu söyledi.

Ancak sözlerine şöyle devam etti:

“Gerçek şu ki, son seçimden daha zor olacak. O zaman ittifaklar daha net bir konumdaydı.”



MAHKEME İBB’Yİ HAKLI BULDU



İBB, 2019 yılından bu yana Üsküdar’daki kaçak yapılarla mücadelesini sürdürüyor. İBB’nin Üsküdar Salacak’taki kaçak yapıları yıkmasının bakanlıkça engellenmesi “hukuka aykırı” bulunarak yürütmeyi durdurma kararı verildi. İBB’nin yıkım girişimini polis engellemiş, zabıtalara mal sahipleri tarafından saldırıda bulunulmuştu. Çevre Bakanlığı, yapı kayıt belgesi ile kaçak yapıları savunmuştu.

