İmamoğlu'na bir suikast ihbarı daha: '8 kişilerdi, hepsi silahlılardı...'

03 Kasım 2022 Perşembe, 13:10

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun avukatı aldıkları suikast ihbarı üzerine bugün İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvuru yaptı. İmamoğlu'nun avukatı, müvekkilinin can güvenliğinin tehlikede olduğunu belirterek derhal korunmasını gerektiğini ifade etti.

2 Kasım 2022 tarihinde ismi ve TC kimlik numarası belli olan bir kişi İBB Beyaz Masa hattını aradı.

İhbarda, “Arnavutköy Devlet Hastanesi’nin önünde adamlar var. Ellerinde Ekrem İmamoğlu başkanımızın fotoğrafları var. Aralarında konuşuyorlardı. Ekrem başkanımızın evine ve İBB binasına gideceklerini belirttiler. 155’i aradım ama ulaşamadım. Sonra aklıma bu numara geldi. 8 kişilerdi. Hepsi silahlılardı. Acil yardım edin. Kamera görüntülerinde gözüküyor. Hastanenin yanındaki eczacı abla da bu duruma şahit. Arnavutköy polisi ile irtibata geçebilirseniz beni arasınlar” dedi.

Halktv.com.tr'den Seyhan Avşar'ın haberine göre, bu ihbar üzerine Ekrem İmamoğlu’nun avukatı savcılığa dilekçe verdi.

"HIZLICA TEDBİR ALINMALI, ŞÜPHELİLER TESPİT EDİLMELİDİR"

İmamoğlu'nun avukatının verdiği dilekçede şu ifadeler kullanıldı;

"Bu ihbar müvekkili kasten öldürülme suçuna ilişkin icra hareketlerine başlandığını göstermektedir. İhbara ilişkin ses kaydı şikayetimiz ekinde mevcuttur. İhbara ilişkin araştırma yapılarak gerekli önlemler derhal alınmalıdır. Müvekkilin, İBB başkanı olması ve günlük programlarının önceden belirlenmesi göz önüne alındığında bu tehditler için hızlıca tedbir alınmalıdır. Müvekkilin kasten öldürülmesi için plan yapıldığı ve bu planı gerçekleştirmek için girişimlerin olma ihtimali oldukça yüksektir. İhbarı yapan şahsın ifadesi alınarak bu hususlar araştırılmalı, şüpheliler tespit edilmelidir."

Savcılık ise Asayiş Büro’ya talimat vererek söz konusu olayın araştırılmasını istedi.

DAHA ÖNCE SUİKAST MEKTUBU DA ORTAYA ÇIKMIŞTI

Gazetemiz yazarı Barış Terkoğlu da geçen mart ayında 'İmamoğlu’na suikast mektubu' başlıklı köşe yazısında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yapılan suikast bildirimini anlatmıştı.

Danıştay cinayeti sanıklarından Osman Yıldırım, cezaevinden gönderdiği mektupta İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na suikast yapılacağı ihbarında bulunmuştu.

Yıldırım'ın mektubunun ardından Ekrem İmamoğlu'nun avukatının “kasten öldürmeye teşebbüs” ve “tehdit” suçlarından şikayeti üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından konuya ilişkin soruşturma başlatılmıştı.

Savcılık ise sadece bir günlük inceleme sonucunda, henüz saldırı gerçekleşmediği gerekçesiyle 25 Mart 2022 tarihinde kovuşturmaya yer olmadığına karar vermişti.

İmamoğlu’nun avukatı Kemal Polat, savcılığın takipsizlik kararına itiraz etmişti. İstanbul Sulh Ceza Hakimliği, İmamoğlu'nun itirazının kabulüne, kovuşturmaya yer olmadığına dair kararın kaldırılmasına ve soruşturma dosyasının İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na iadesine karar vermişti.



