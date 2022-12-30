İmamoğlu’na verilen siyasi yasak AKP'li Uludere ve Hilal belediye başkanlarını gündeme getirdi

30 Aralık 2022 Cuma, 04:00

İBB Başkanı İmamoğlu hakkında hapis cezası ve siyasi yasak kararı verilmesiyle birlikte “mazbata” ve “görevden alma” tartışması da yaşandı.

İmamoğlu’nun yargı kararı doğrultusunda görevden alınabileceği iddia edilirken, cumhurbaşkanı adaylığı sırasında kararın kesinleşmesi durumunda mazbatasının verilmeyeceği kaydedildi.

Söz konusu tartışmalar ise yargı tarafından “görevden alınması” için bildirimde bulunulan AKP’li belediye başkanlarını gündeme getirdi.

AKP’li Şırnak Uludere ve Hilal belediye başkanlarına, 6 Ocak’ta “ihaleye fesat karıştırmak” ve “rüşvet” suçlarından hapis cezaları verildi. Şırnak 1. Ağır Ceza Mahkemesi, bu kişilerin görevden alınması için İçişleri Bakanlığı’na bildirimde bulunulmasına karar verdi. Ancak aradan geçen süreçte Uludere Belediye Başkanı Sait Ürek ile Hilal Belediye Başkanı Cafer Benek hakkında gelişme olmadı. İçişleri Bakanlığı, ağustos ayında Benek hakkında inceleme başlatıldığını açıklasa da görevine devam ediyor.

İki ismin de mahkeme kararının ardından Bakan Soylu’yu da makamında ziyaret ederek fotoğraf çektirmesi dikkat çekmişti.