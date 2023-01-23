İmamoğlu'na yargı darbesi konuşulurken... Avukata kafa atıp kemik kıran polise 8 ay 22 gün hapis cezası

Yayınlanma: 23 Ocak 2023 - 14:27

Güncelleme: 23 Ocak 2023 - 14:36

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu için verilen 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası ve siyasi yasak kararı gündemdeki yerini koruyor. Batman Adliyesi’nde avukata kafa atan, kemik kıran polis ise sekiz ay 22 gün hapis yeterli görüldü. Üstelik hükmün açıklanması ertelendi.

Halk TV yazarı İsmail Saymaz, bugünkü köşe yazısında Batman Adliyesi’nde, avukata kafa atan kemik kıran polise sekiz ay 22 gün hapis cezası verildiğini duyurdu. Saymaz yazısında, "Batman Adliyesi'deki skandalı geçen yıl 3 Temmuz’da bu köşede yazıp görüntülerini yayınlamıştım. Ne mi olmuştu? Batman’da, hırsızlık suçuna karışan İ.T. hakkında geçen yıl 14 Nisan’da tutuklama kararı verildi. Adliyeye getirilen İ.T., lavaboya gitmek istediğini söyleyip kaçmaya çalıştı. Polisler arkasından koşarak İ.T.’yi yakaladı. Kamera görüntülerine göre polis M.G., iki polisin kolları arasındaki İ.T.’ye telsizi tuttuğu eli ile vurdu. İ.T., adliye koridoruna götürüldü. İ.T.’nin yumruklandığını gören Avukat Gülbahar Kaya, yapılan muameleye karşı çıktı" ifadelerini kullandı.

Saymaz yazısının devamında şunları kaydetti:

"İddiaya göre M.G., kadın avukata "Sen kimsin! Uzaklaş buradan, çok gerginim" dedi. Bu diyaloğa tanık olan Avukat Orhan Alphan, "Sakin ol, neden gerginsin" diye cevap verdi. M.G., “Anan erkek doğurmuş, vursana" dedi, Alphan’a kafa attı. Saldırı anı güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. M.G., Alphan’ın küfrettiğini, elini boğazına doğru götürdüğünü savunarak, “Refleks olarak kafamı ileri doğru ittim, yaralama kastım yoktu.” dedi. Alphan’da kafa kırığı oluştu.

Polis M.G.’ye Batman 1. Asliye Ceza Mahkemesi’nde ağırlaşmış kasten yaralama suçundan beş yıldan az olmamak kaydıyla hapis istemiyle dava açıldı. M.G, olaydan sonra Aydın'a tayin edildi. Dava, 20 Ocak’ta son buldu. Polise sekiz ay 22 gün hapis cezası verildi, hükmün açıklanması ertelendi."